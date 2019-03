Jste hodně zklamaný, že se play-off nepovedlo?

Každá prohra zamrzí, a to, že to nevyšlo, jako porážku beru. Ale naše cíle před sezonou byli mnohem skromnější.

Jaké byly

Rozhodně jsme nečekali, že uhrajeme tolik bodů. Chtěli jsme se pohybovat kolem desátého místa, což se povedlo.

Co vám k postupu chybělo nejvíc?

Nechci se vymlouvat na to, že jsme měli mladé mužstvo, ani na to že jsme měli málo času na přípravu. Udělat za sezonu tolik faulů je prostě tristní.

Naznačujete tedy, že některé zápasy jste si prohráli vlastní nedisciplinovaností a zbytečnými vyloučeními?

Je to tak. Zkraty určitých hráčů nás srážely celou sezonu, a proto jsme se nálepky zákeřného mužstva nemohli zbavit a většina lidí tak ani nevnímala, jaký herní progres tito mladí hráči od úvodu sezóny udělali.

Krajská liga

Konečná tabulka základní části:

1. Velké Meziříčí 26 23 0 0 3 166:61 69

2. Hodonín 26 20 2 0 4 163:98 64

3. Uherský Ostroh 26 18 1 1 6 125:67 57

4. Boskovice 26 17 1 0 8 131:97 53

5. Kroměříž 26 14 0 2 10 136:110 44

6. Uherský Brod 26 12 1 3 10 110:111 41

7. Uničov 26 9 4 2 11 112:114 38

8. Velká Bíteš 26 9 5 1 11 114:102 38

9. Blansko 26 10 3 1 12 90:108 37

10. Uherské Hradiště 26 7 1 4 13 88:131 27

11. Brumov-Bylnice 26 8 1 1 16 88:148 27

12. Březina 26 7 1 2 16 100:116 25

13. Břeclav 26 3 2 3 18 99:163 16

14. Rosice 26 2 1 2 21 65:161 10

Kdy jste měl po zápase největší radost a naopak, po kterém jste byl nejvíce zklamaný?

Každý bodík v této soutěži mě hřál u srdce, všechny měly stejnou cenu. Největší zklamání bylo určitě po domácí porážce s Hradištěm, kdy jsme definitivně přišli o možnost účasti v play-off. Tento zápas nám herně vůbec nevyšel.



Jak byste vystihl úroveň krajské ligy? Překvapilo vás v ní něco?

Herní úroveň odpovídá soutěži, chybí mi zde určitě více mladých hráčů, kde jinde už by měli dostat příležitost, když ne tady. Jsem zklamán výkony rozhodčích. Ti starší, například Netopil, Volf a další, řídili zápasy v pohodě, ale ti mladší, co se to teprve učili, se většinou chovali arogantně a kupili chybu za chybou. Některá utkání se jim zcela vymkla z rukou.



Kteří hráči splnili vaše předpoklady a od kterých jste naopak čekal víc?

Jak jsme dopadli, je výsledek a výkon celého týmu. Pokud bych měl však někoho vyzdvihnout, tak určitě obránce Švejdu a útočníky Bočka s Duplijakem. V průběhu sezony nás posílil Petr Pokorný, což byla pro tým výrazná osobnost jak na ledě, tak mimo něj.



Vaši fandové určitě kroutí hlavou nad bilancí zápasů venku, kde jste všechny zápasy prohráli. Proč jste na ledech soupeřů nedokázali hrát, tak jako doma?

Ano, naše vystoupení na hřištích soupeřů byla tristní, jak bodově, tak po herní stránce. Kdybychom věděli, proč to tak je, tak bychom to určitě změnili.



Jakou roli naopak hrálo domácí prostředí? Soupeři říkají, že se ve Vyškově nehraje dobře. Že je tu malé hřiště. Mohli jste toho využívat?

Úzké hřiště měli i jinde, ale my jsme tu měli skvělé fanoušky, kteří nás celou sezónu hnali za úspěchem.



Našli jste ve Vyškově to, co jste hledali?

Nechci srovnávat jaké byly podmínky v Blansku, ale ve Vyškově bylo všechno perfektní. Alda Křetínský a lidé kolem něj nám ve všem vyšli vstříc. Rádi budeme ve Vyškově pokračovat.



Jak máte naplánované toho mezisezonní období?

Určité změny v družstvu po dohodě s Adamem Kozlem (manažer a kapitán mužstva, pozn. red.) nastanou. Přípravné období bude probíhat v květnu a v červnu. Předzávodní období začne v srpnu. Máme v něm mimo jiné naplánovány čtyři přátelská utkání a soustředění.



Hovořit nyní o cílech je určitě předčasné, ale asi budete chtít minimálně opět útočit na postup do play-off…

Cílem bude hrát pohledný a především slušný hokej, tak aby nás nikdo nemusel urážet.