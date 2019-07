Oba modré barvy opouštějí kvůli vytížení. „Končím z vlastní vůle. Práce mi nedovoluje věnovat klubu tolik času, kolik by si zasloužil,“ stojí v prohlášení blanenského bosse Hofírka.

Stejně je na tom také Světlík. „Jsem prodejce. Normálně chodím do práce a odpoledne jsem se bavil hokejem. Teď se uvidí, co bude dál. Ve čtvrtek nás čeká valná hromada. Tam se rozhodne, zda někdo hodlá tým dál vést a trénovat. Jestli se najde nový majitel a peníze na další sezonu,“ uvedl.

Odcházejícího předsedu plně chápe. „Pokud má někdo zaměstnání a k tomu musí shánět peníze pro klub, obíhat lidi a ještě dostává úkoly od svazu, je to pomalu na placenou sekretářku k němu. Člověk to dělá ve svém volnu a není to vážně jednoduché. Zahrát si hokej je jedna věc, sehnat peníze druhá. Těch je v okrese navíc stále méně,“ prohlásil kouč.

O JEDINÝ BOD

Světlík se hokejistů Blanska ujal v polovině předminulé sezony a skončil předposlední.

Letos s Dynamiters ubojoval devátou příčku ve čtrnáctičlenné Krajské lize jižní Moravy a Zlína. „Snažili jsme se dát tým dohromady. Před sezonou kádr nedoznal velkých změn a já se přesunul na pozici hlavního trenéra,“ sdělil.

Blanenští v uplynulém ročníku nastřádali sedmatřicet bodů. Na postup do vyřazovacích bojů jim chyběl jediný. „Rozhodovalo se v posledním zápase, i když jsme samozřejmě měli vyhrát nějaká utkání před tím. Postup by byla třešničkou na dortu, takto nám cíl utekl,“ zalitoval Světlík, jehož svěřenci v závěrečném kole padli 1:9 s Uherským Brodem.

Jinak ovšem lodivod hodnotí sezonu kladně. „Byl to velmi úspěšný rok. Kluci na sobě pracovali a výkonnost šla nahoru,“ vyzdvihl.

Potíže však měli Blanenští tváří tvář gólmanovi soupeře. „Snažili jsme se něco udělat s naší obrannou hrou, ale největší problém jsme měli s produktivitou. Vytvořili jsme si strašně moc šancí, ale dali z nich málo branek,“ zmínil Světlík.

NEDOSTALI PUK DO SÍTĚ

Jeho svěřenci nastříleli devadesát gólů. Méně nebezpečné byly ve čtvrté nejvyšší soutěži jen další tři celky. „Jsou to spojené nádoby. Bránili jsme, ale nedávali góly. Když jsme pak dostali branku, měli jsme problém zápas otočit. Pár utkání nám tak uteklo mezi prsty. Neproměnili jsme mraky šancí a soupeř pak rozhodl jedním či dvěma góly,“ přiblížil již bývalý blanenský kouč.

Zda si střeleckou reputaci hráči Dynamiters napraví v příští sezoně, zatím jisté není. „Sami nevíme, co bude dál. Věříme však, že i díky podpoře města hokej v Blansku naváže na loňskou sezonu, kdy nás podporovalo několik stovek diváků a naše hra je bavila,“ sdělil tamnímu Zpravodaji útočník Tomáš Jílek.

Mrzí jej pak zvláště odchod trenéra. „Je to smutná zpráva. V loňské sezoně nám hodně pomohl. K postupu do play-off nám opravdu chyběl jen kousek,“ dodal forvard.

Sám Světlík se ale na střídačku možná vrátí. „Žádné dveře zavřené nejsou. Vše jeo domluvě. Uvidíme, jestli bude někdo ochotný tým vést a jaké si k sobě sežene lidi. Taky záleží, zda vůbec dáme dohromady mančaft,“ uzavřel.

Dynamiters Blansko HK v Krajské lize jižní Moravy a Zlína 2018/19.

Týmové statistiky:

Umístění: 9. (ze 14 účastníků)

Počet bodů: 37

Výhry/ výhry v prodloužení/ prohry v prodloužení/ prohry: 10/3/1/12

Skóre: 90:108

Osobní statistiky:

Nejvíc odehraných zápasů: Stanislav Sedláček (25 zápasů)

Nejvíc vstřelených branek: Tomáš Jílek, Michal Drenčko (oba 11 gólů)

Nejvíc asistencí: Michal Drenčko (14 gólových přihrávek)

Nejvíc kanadských bodů: Michal Drenčko (25 bodů)

Nejvíc trestných minut: Stanislav Sedláček (68 minut)

JAROSLAV GALBA