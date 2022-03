ZAZÁŘIL Peter Mueller. Drahokam brněnského celku sice v únoru zažil nejdelší období bez bodu za celou dobu v Kometě, když se nezapsal do statistik v šesti duelech v řadě, přesto byl s pětapadesáti body opět o parník nejproduktivnějším hráčem týmu a znovu jeho ústřední postavou. „Jednoznačně jde o jednoho z nejplatnějších hráčů v extralize,“ uznal televizní expert David Pospíšil.

Otázné ovšem je, zda třiatřicetiletý vlasatý kanonýr přidá v Kometě pátou sezonu. Aktuálně se jedná o jeho smlouvě.

ZAUJALI

Michal Krištof. Když přicházel do Komety z Finska, znal ho málokdo, za sezonu se vryl do paměti i srdcí brněnských fanoušků dostatečně.

Kreativní centr, jenž na olympiádě v Pekingu vybojoval se slovenskou reprezentací historický bronz, byl nejlepším kaufem brněnského celku.

Jako jediný bodově sekundoval první formaci a v předkole play-off patřil mezi nejvýraznější tahouny. V něm vstřelil tři branky. „Jsou úseky sezony, kdy to padá ze všeho, potom se zas člověk netrefí z ničeho. Snažil jsem se makat na sobě a to se vždy vyplatí,“ pravil Krištof.

Otázkou je, zda se Kometě tvořivého forvarda podobného Petru Holíkovi povede udržet, bude o něj zájem.

Marek Ďaloga. Rychlík s dynamitem v bruslích splnil svou úlohu klíčového ofenzivního zadáka. Jeho útočné výpady bavily brněnské fanoušky a naopak soužily brněnské soupeře. Své výkony vygradoval v předkole s Libercem, kdy v pěti duelech nasbíral čtyři body. V defenzivě Komety byl jediným opravdu top bekem.

Andrej Kollár. Kdo ví, co by se stalo, kdyby si počátkem listopadu neporanil při tréninku ve slovenské reprezentaci kotník, kvůli čemuž absentoval skoro tři měsíce. Přesto dvaadvacetiletý útočník stačil v Brně zanechat svou stopu.

Původně měl bojovat o holé místo v sestavě, svými výkony si ale chvílemi řekl i o pozici v první formaci, kde se po boku velkých brněnských es neztratil. V základní části nasbíral na nováčka slušných čtrnáct bodů ve čtyřiatřiceti zápasech. To nejlepší má ještě před sebou.

ZKLAMALI.

Tomáš Vincour. Před sezonou jej v Kometě podržel kouč Kalous. Jedenatřicetiletý forvard mu ale důvěru nesplatil. Na to, kolik času odehrál v přesilovkách, je dvacet bodů málo. Forvard, který si si zahrál i v NHL, často nestíhal, navíc nepatří mezi největší bojovníky. Ve statistice plus minus měl devět záporných bodů. V Brně s krátkým hostováním v Hradci působí už skoro šest roků a měl by pokračovat.

Radovan Pavlík. Tohle byl průšvih. Od čtyřiadvacetiletého forvarda se očekávalo, že nakopne svou původně slibnou kariéru vpřed a Kometě přispěje slušnou porcí bodů. Místo toho prožil bývalý reprezentant nejhorší ročník dosavadní krátké kariéry. Nasbíral pouhých osm bodů a v play-off si ani nezahrál. „Jsem na sebe naštvaný. Přišel jsem jako posila, čekaly se góly a body a bohužel se to nedostavilo,“ litoval Pavlík.