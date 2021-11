KVÍZ: Vítěz Stanley Cupu i český talent. Co víte o hráčích z jižní Moravy v NHL?

Jaký máte sen? Většina mladých hokejistů pravděpodobně jednoznačně odpoví: dostat se do NHL. V nejslavnější soutěži světa se totiž proháněli hvězdy jako Wayne Gretzky, Gordie Howe nebo Jaromír Jágr. A do NHL se dostali i hráči, kteří pochází nebo aspoň strávili část své profesionální kariéry na jižní Moravě. Co o nich víte? Otestujte své znalosti v kvízu Deníku Rovnost.