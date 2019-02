Blansko - Okresní derby krajské hokejové ligy přilákalo do ochozů blanenského zimního stadionu více než 600 diváků. Viděli vynikající partii, z níž si body odvezli v koncovce přesnější hosté.

V utkání šlo nejen o prestiž, body potřebují oba týmy. Domácím Dynamiters stále schází jeden k osmé příčce, která znamená postup do play-off, Minerva si chce udržet čtvrté místo, aby první kolo vyřazovacích bojů začínala doma.

Možná proto byl začátek oboustranně opatrnější, přesto se oba týmy dostaly do šancí. Využili je ale jen favorizovaní hosté. Druhý gól dal v přesilovce utěšenou střelou od modré čáry obránce Aleš Surý. „Bohužel jsme na začátku neproměnili dvě tři vyložené šance. Kdyby první třetina skončila 1:1, nebo alespoň 1:2, bylo by to dál pro nás hratelnější. Boskovice jsou dost zkušené na to, aby takový náskok dokázaly využít,“ konstatoval po utkání trenér Dynamiters Martin Světlík. I jeho tým měl na začátku k dispozici dvě přesilovky, ale bez koncovky.

Ve druhé třetině byl boskovický brankář Jaroslav Chvátal deset minut bez práce. O tu se mu postarali vlastní spoluhráči. Ztrátou kotouče u červené čáry a navazující nesmyslnou rozehrávkou před vlastní branku. Domácí kanonýr Jiří Vítek si na dorážku skočil rybičkou a zblízka snížil na 1:2. Gól vrátil Blansko do hry oba týmy pak předváděly výborný hokej se šancemi na obou stranách. „Ten gól jsem dal trochu se štěstím, ale hra se pak zase vyrovnala. Bylo otázkou, kdo dá gól. Buď my vyrovnáme, nebo Boskovice odskočí. Bohužel to byli oni,“ přesně vystihl dění na ledě zkušený Vítek.

Ve třetí třetině domácí ve snaze vyrovnat vysunuli forčekink hodně dopředu, jenže Boskovice jim dvakrát ujely do volných prostorů a nájezdy dvou hráčů na jednoho obránce dokázaly gólově zúročit Lukášem Šmídem a Jiřím Václavíkem. Stejnou zásluhu ovšem mají i přihrávající Pavel Tomaník a Roman Skácel. Mezi góly uplynulo pouhých pětatřicet vteřin. „Do třetí třetiny jsme šli s tím, že za stavu 1:2, to může být nevyzpytatelné, ale ty dvě branky nás definitivně uklidnily. Pak jsme sice inkasovali z přesilovky, ale jsme dost zkušení a koncovku jsme si pohlídali,“ řekl po utkání trenér Minervy Svatopluk Vařeka.

K závěru ale hostům pomohli sami domácí. Dvě minuty a šestnáct vteřin před koncem musel po zbytečném faulu na trestnou lavici David Šebek. Pak tam sice usedl i hostující Pavel Maksa a na hru bez brankáře v pěti proti čtyřem zbyla minuta a půl, ale Boskovice už domácím šanci k obratu nedaly. Naopak Martin Dufek sice nejprve po úniku zblízka netrefil prázdnou branku, ale odražený puk se k němu zatoulal ve vlastní třetině a dlouhá „žabka“ už si už domácí sít našla.

„Ta power-play už byl spíš jen takový pokus buď – anebo. Rozhodl vstup do třetí třetiny, kdy jsme soupeře nechali dvakrát ujet jeden na jednoho a oni toho stoprocentně využili. Ale celkově se zápas musel divákům líbit a pokud budeme takhle hrát, tak věřím, že na hokej chodit budou. A play-off? Naděje žije pořád, budeme se rvát do posledního zápasu,“ zdůraznil kouč Dynamiters.

Vysokou sportovní úroveň derby ocenil i jeho protějšek na střídačce Boskovic. „Každé derby je těžké. Doma jsme s nimi dokonce prohrávali a museli jsme otáčet skóre. Z obou stran to byl kvalitní, svižný hokej. My jsme mohli rozhodnout už v první třetině. Za stavu 0:2 jsme na to měli šance. Pak jsme měli deset minut ve druhé třetině dobrých, ale najednou jsme nepochopitelně přestali hrát a po inkasovaném gólu jsme soupeře sami dostali do hry. Rozhodující byly ty dva brejky s přesnou finální přihrávkou,“ doplnil hodnocení zápasu Vařeka.

Třetiny: 0:2, 1:0, 1:2. Branky a nahrávky: 32. Vítek (Král), 47. Vítek (Král, Antoňů) – 4. Kárný (Bednář), 9. Surý (Skácel, Hnilička), 45. Šmíd (Tomaník), 46. Václavík (Skácel, Maksa), 60. Dufek (Skácel). Rozhodčí: Grygera – Kozák, Zapletal. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváků: 600.

Blansko: Šenk (Vlach) – Sedláček, Hanzlík, Antoňů, Miloš, Němec, Pilát, Hejduk – Berka, Jílek, Jakubec – H. Grünwald, Vítek, Král – Majola, Antal, Hussein – Nohel, Šála. Trenér: Martin Světlík.

Boskovice: Chvátal (Kulzer) – Maksa, Surý, Dufek, Surý, Vágner, Honzek, Brabec – Klaus, Skácel, Hnilička - Karný, Bednář, Pelikán – Šmíd - Šebek, Tomaník, Václavík. Trenér: Svatopluk Vařeka.