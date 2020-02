Blansko si alespoň na závěr nepovedeného ročníku dopřálo vítězství 5:4 v prodloužení nad Uherským Brodem. „Poslední zápasy se nám začíná dařit. Je škoda, že soutěž končí, ale doufám, že si povedený konec tohoto ročníku přeneseme do toho dalšího,“ komentoval povedený závěr soutěže blanenský obránce Jaroslav Hanzlík.

Duel začali blanenští hráči na domácím ledě na výbornou.

Střela do horních pater

Po tlaku v útočném pásmu přišlo uklidnění. A z ničeho nic se protáhl podél levé strany hrazení kapitán domácích Marek Antoňů a chirurgicky přesnou střelou z úhlu do horních pater branky Málka poslal, jako správný kapitán, svůj tým do vedení. Dynamiters si dokázali připravit i další šance, ale za Málka již další puk nedostali.

Druhá část přinesla výborný hokej nahoru dolů a rovných šest branek. V sedmadvacáté minutě využil Zdeněk Němec svého postavení za brankou soupeře, obtočil se okolo branky Málka a propasíroval kotouč mezi jeho betony. Reakce Brodu se zrodila velice rychle . Následujících 130 vteřin přineslo obrat ve skóre, neboť se nejprve prosadil Bujáček, na kterého navázal o necelé dvě minuty později Martinec. Obrat dokonal o dalších 30 vteřin později opět Bujáček a Spartak rázem vedl. S Blanenskými to však nezamávalo a během dalších necelých dvou minut bylo vyrovnáno. Po krásné akci se dostal k zakončení Jiří Šmahel a pověsil kotouč pod víko – 3:3. Necelých pět minut před koncem druhé části se do útočného pásma přiřítila dvojce Jakubec – Berka a druhý jmenovaný poslal domácí opět do vedení.

Kotouč za záda

V závěrečné třetině se rychle prosadili hráči Brodu, kteří využili trestného střílení, které proměnil Radim Budil.

Utkání tak dospělo do prodloužení, které trvalo pouhých 66 sekund, než na modré čáře napřáhl Jaroslav Hanzlík a poslal kotouč za záda hostujícího gólmana a rozradostnil poměrně zaplněné ochozy blanenského zimáku. „Kluci to dobře uhráli v rohu, Šmahy (Jiří Šmahel, pozn. red.) mi to poslal a já už jen trefoval branku,“ popsal Hanzlík.

Boskovice zakončily základní část výhrou 10:6 nad Uherským Hradištěm. Základní část zakončily na druhé pozici a ve čtvrtfinále play-off si zahrají s Kroměříží.

KRYŠTOF SEVERA