Oba regionální týmy jely za soupeři na Slovácko. Minerva utkání plné zvratů v Uherském Hradišti zvládla a zvítězila 6:5. Blansko se v Uherském Brodě v utkání "kdo s koho" drželo jen jednu třetinu, aby nakonec odjelo s debaklem 1:9.

Čtvrté místo Minervy ohroženo nebylo, takže trenér Svatopluk Vařeka nechal doma doléčit několik hráčů. V Hradišti měl k dispozici jen čtrnáct hokejistů. To domácí nastoupili v plné síle a bylo na nich vidět, že se s tímto ročníkem a domácím publikem chtějí rozloučit vítězstvím. V první patnáctiminutovce měli velkou převahu a několik šancí. Na střely vedli 15:8, ale za záda výborně chytajícího brankáře Jaroslava Chvátala žádný puk nedostali. To se naopak povedlo v 16. minutě Romanu Skácelovi po spolupráci s Dufkem a Hniličkou.

Přestávka hostům prospěla a v polovině zápasu už vedli 3:0. Náskok pak sice ztratili, ale na začátku poslední části už zase byli vpředu o tři góly. „Utkání jsme vzali jako ostrý trénink na play-off. Proto si šel zachytat i mladý brankář Külzer. Začátek jsme prospali a pak i pasáž, kdy nám domácí vyrovnali na 3:3. Ale pak jsme zase dali tři góly a přestože jsme dva dostali, myslím si, že jsme měli vývoj utkání pod kontrolou,“ sdělil Vařeka.

O čtvrtfinálovém soupeři Boskovic bylo jasno už před posledním „zvoněním“. Čtvrtá Minerva se utká s pátou Kroměříží. První zápas se bude hrát ve středu (18.00 hod.) Boskovicích, odveta v pátek na Hané a případný rozhodující zápas by viděla zase boskovická hala. Vzájemná bilance hovoří výrazně ve prospěch Boskovic.

Loni i předloni v play-off Kroměříž vyřadily, v základní části tohoto ročníku zvítězily venku 4:3 po prodloužení a doma 5:2. „Pro play-off to nic neznamená. Navíc to vesměs byla vyrovnaná utkání. Oni tam mají několik šikovných mladých kluků a dobře je to skloubené se zkušenými hokejisty. Takže to bude otevřená partie, kterou rozhodne momentální forma, ale mohou to být i chyby jednotlivců nebo prosté sportovní štěstí či smůla,“ zdůraznil trenér Minervy.

Vítězství v Brodu by Blansku zajistilo postup. Hosté se dokonce ujali vedení, o které v závěru první třetiny při oslabení přišli. Bohužel horší byla ztráta brankáře Jarmila Vlacha, kterému soupeř přejel bruslí přes ruku a musel do nemocnice na šití. „Někdy má takové nešťastné zranění negativní vliv na celé mužstvo. Bohužel tohle asi byl ten případ, nám se po něm celá hra rozsypala. Na druhou stranu ale musím ocenit soupeře, který opravdu šel za vítězstvím od první do poslední minuty a skóre tomu odpovídá,“ konstatoval po utkání trenér Martin Světlík.

Pravdou ale je, že ve druhé třetině měli hosté několik vyložených šancí, které je mohly vrátit do zápasu. Zejména za stavu 3:1.

I po vysoké porážce ale čtvrtfinálová naděje Blanenských žila. Jejich největší konkurent Uničov si v Kroměříži vynutil prodloužení až dvacet vteřin před koncem a postupovou branku na 7:6 dal až v prodloužení. Při lepší vzájemné zápasové bilanci by Dynamiters stačila bodová shoda po základní části. Takto Uničov celkově uhrál o bod víc.

HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ – SKMB BOSKOVICE 5:6

Třetiny: 0:1, 3:3, 2:2. Branky (nahrávky): 31. Tischer (Kristek), 35. Kotačka (Červenka, Nohál), 38. Větříšek (Burša), 53. Červenka (Nohál), 59. Nohál (Lažek, Červenka) - 16. Skácel (Dufek, Hnilička), 21. Skácel (Klaus), 30. Vágner (Brabec), 40. Václavík (Vágner), 42.Šebek (Karný), 49. Václavík (Štancl, Dufek). Rozhodčí: Kovařčík – Krátký, Poláček. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. Oslabení: 1:0.

Boskovice: Chvátal (31. Kulzer) – Maksa, Krejčiřík, Dufek, Z. Surý, Vágner – Klaus, Skácel, Hnilička – Karný, Šebek, Šmíd – Václavík, Štancl, Brabec. Trenér: Svatopluk Vařeka

Uh. Hradiště: Peprník (49. Oharek) – Hamrlík, Hrabec, Uhříček, Tischer, Fridrich, Lišaník, Lažek – Větříšek, Forman, Kristek – Kotačka, Červenka, Nohál – Burša, Pavlůsek, Kršjak. Trenér: Zdeněk Čech.

SPARTAK UHERSKÝ BROD – DYNAMITERS BLANSKO 9:1

Třetiny: 1:1, 3:0, 5:0. Branky (nahrávky): 18. Mikulec (Kubiš, Kužílek), 30. Vosátko, 32. Bujáček (Vaculín), 35. Vosátko, 42. Kužílek, 44. Pavlůsek (Klusák), 53. Gureň (Vaculín, Klusák), 55. Klusák (Vaculín, Heča), 58. Vaculín (Gureň) – 12. Sedláček (Jílek).

Blansko: Vlach (14. Šenk) - Sedláček, Hanzlík, Antoňů M., Jakubec, Němec, Hejduk - Berka, Jílek, Hussein, Grünwald H., Vítek, Král, T. Antoňů, Antal, Drenčko, Šála, Majola. Trenér: Martin Světlík.