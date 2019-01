Boskovice /FOTOGALERIE/ – I třetí letošní derby Boskovic s Blanskem vyhrála Minerva. Po jasných výhrách 8:0 a 4:0 tentokrát nejtěsnějším rozdílem 4:3. „Blansko předvedlo zatím nejlepší výkon, ale vyhráli jsme zaslouženě," potvrdil boskovický trenér Martin Světlík.

Boskovice si na okresního rivala připravily silnou sestavu, po delší době se vrátil Fadrný, po zranění i Karný a obránce Klimeš. „Věděli jsme, že na nás nastoupí v plné sestavě, to nás nepřekvapilo," podotkl blanenský kouč Zdeněk Grünwald. Ten se přitom musel obejít i bez kapitána Kuběny. „Ivo Kuběna je zrovna v Indii na kongresu, bohužel to připadlo na týden, kdy máme tři zápasy, ale nedá se nic dělat. Do boskovického dorostu odešel Patrik Němec. Přesto to byl dobrý zápas, hrálo se nahoru dolů a divákům se to muselo líbit," myslí si Grünwald.

Lépe začali domácí. Ve druhé minutě nejprve Fadrný nastřelil tyčku, po něm vymetl roh brány Bednář. Další šance už končily na gólmanech. V poslední minutě mohl srovnat Kazda, ale jeho šanci vychytal Chvátal. Blansko se vyrovnání přece jen dočkalo. Ve 27. minutě si střelu Jakubce srazil Chvátal do vlastní brány. Boskovičtí si vzali vedení zpátky v 35. minutě, kdy předvedl Fadrný, proč je tak cennou posilou.

Hned po zahájení třetí třetiny si vybral slabší chvilku Chvátal, když pustil nahození Antoňů. Boskovice musely opět zapnout na vyšší obrátky. Popolanský nejprve neproměnil samostatný nájezd, třetí gól tak zařídil druhou trefou Fadrný v 46. minutě. Minutu a půl před koncem zkusili hosté power-play, ale trefou ze středního pásma je potrestal Popolanský. Dvacet sekund před koncem už jen snížil na konečných 4:3 Kazda.

„Posílili jsme, i když to samozřejmě po pauze nebylo ideální, já a Fadrný jsme nehráli asi měsíc a půl, Klimeš ještě déle. Výsledek neodpovídá vývoji na hřišti, dostali jsme laciné góly, to nás trochu rozhodilo, ale soupeř měl míň šancí, i když hrál snaživě, dohrával souboje a znepříjemňoval nám to. Bylo to derby, jsem rád, že se vyhrálo, uvidíme, v jaké sestavě se sejdeme příště," popsal trenér a hráč Boskovic Tomáš Karný, který asistoval u tří branek Minervy. Počet vyloučených byl pod průměrem derby, přesto nebyla nouze o tvrdé souboje. „Rozhodčí to pouštěl, nám by asi vyhovovalo hrát víc přesilovek, máme je secvičené lépe než soupeř," uvedl Karný.

Blansko poprvé v sezoně odjelo z Boskovic se vztyčenou hlavou. „Power-play se nám bohužel nepovedla, to si pak člověk říká, jestli jsme ji měli hrát," vrátil se k závěru trenér Grünwald. Další zápas hrají Blansko i Boskovice už ve čtvrtek. „Martin Svoboda si vykloubil rameno a asi měsíc si nezahraje. Tomáš Jílek měl zase roztržený ret a vyražený zub, ale ten by snad měl nastoupit," počítá ztráty Zdeněk Grünwald. Jeho tým doma přivítá od 18.00 lídra soutěže Velkou Bíteš. Boskovice jedou do Rosic.

Krajská liga

21. kolo

SK Minerva Boskovice – Dynamiters Blansko HK 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Branky: 2. Bednář (Fadrný, Karný), 35. Fadrný (Karný), 46. Fadrný (Bednář, Karný), 59. Popolanský – 27. Jakubec (Sedláček), 41. Antoňů (Stejskal Petr), 60. Kazda

Vyloučení: 5:4, využití: 0:1

Diváků: 250