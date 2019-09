I tuto sezonu budou sokoli využívat azylu vyškovského zimního stadionu. Se Štikou Rosice tam ve druhém kole chtěli napravit matný dojem z úvodního vystoupení v Uherském Ostrohu, kde podlehli vysoko 2:9. Výsledkově se jim to podařilo. „Popravdě řečeno, dnes to nebylo o hokejové kráse. Přizpůsobili jsme se hře soupeře a bohužel musím ještě upozornit, že bez bojovnosti se hokej hrát nedá,“ přes vítězství evidentně trenér Radko Křivinka neoplýval nadšením.

S posledním celkem tabulky minulého ročníku společné Krajské ligy jižní Moravy a Zlínska jeho svěřenci sehráli v podstatě vyrovnanou partii. V první části získali dvoubrankový náskok hlavně díky nenápadné střele svého kapitána Adama Kozla těsně před sirénou. Ránu na brankářovu lapačku gólman hostů Ondřej Čížek zřejmě podcenil. Ve druhé třetině sice sokoli měli i několik šancí, ale rozhodně více práce než gólman hostů měl jejich strážce branky Patrik Jakubčík. Několikrát své spoluhráče výrazně podržel.

O výhře domácích rozhodl hlavně výborný nástup do poslední části, kdy po pěkných gólech Filipa Beneše a opět Adama Kozla „utekli“ na rozdíl tří gólů. „Nepředstavoval jsem si, že bychom Rosice spláchli, ani jsme je nepodcenili, příprava na zápas proběhla tak, jak měla. Prostě nám to nešlo. Vůbec nic. Zaplať Panbůh, že jsme to dotáhli alespoň k tříbodovému zisku,“ ulevil si kouč sokolů.

Rosičtí se závěr zápasu snažili zdramatizovat. Při přesilovce čtyři na tři odvolali brankáře a skutečně Štěpánem Kučerou snížili na rozdíl dvou branek. Kontaktní, případně i vyrovnávací gól jim už ale Březina nedovolila, a do tabulky si tak zapsala první tři body.

Novou sezonu v krajské lize Křivinkův tým odehraje ve velmi podobném složení jako minulou, kdy byl nováčkem. Trenér ale zdůraznil, že chtějí předvádět trochu jiný hokej. „Už dřív jsem říkal, že se chceme prezentovat slušným hokejem a v přípravě se nám to dařilo. Hráli jsme v podstatě na tři čtyři vyloučené, což je proti loňsku obrovský posun. Zásadní změny v kádru asi nejsou, ale skončili Filip Nováček a David Sedláček, kteří těch trestů měli nejvíc. Došli noví kluci, kteří do týmu zapadli, jak lidsky tak herně. Jediné co se nám v přípravě nepovedlo dotáhnout do konce je příchod ještě jednoho brankáře,“ sdělil trenér.

Cíle pro sezonu chce upřesnit až po odehrání více zápasů. „Je předčasné plánovat, kde budeme po šestadvacátém kole. Je začátek soutěže, neznáme detailně sílu jednotlivých mužstev. Samozřejmě chtěli bychom stejně jako loni postoupit do play-off. Po dalších praktických poznatcích o soupeřích můžeme plány nějak korigovat. Ale i pro ty lidi, co na nás ve Vyškově chodí, by bylo dobré pohybovat se v té osmičce,“ dodal trenér hokejové Březiny.

TJ Sokol Březina – HC Štika Rosice 5:3

Třetiny: 3:1, 0:1, 2:1. Branky: 7. Pokorný (Kousalík, Ondráček), 16. Ondráček (Byrtus, Kousalík), 19. Kozel (Jakubčík), 41. Beneš (Pokorný, Švejda), 47. Kozel (Dvořák, Račický) – 17. Pospíšil (Říčka), 36. Krejčí (Kožár), 58. Kučera (Krejčí). Vyloučení 7:7. Střely na branku: 39:31, Diváků: 200.

Březina: Jakubčík (Hynšt) - Pokorný, Švejda, Vlček, Beutl, Cívka, Štěrba, Branžovský - Beneš, Václavík, Hroudný, Kozel, Dvořák, Račický, Ondráček, Kousalík, Byrtus, Jarolím, Malíř, Weiss. Trenér: Radko Křivinka.