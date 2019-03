Týmu ze Slovácka k postupu ze semifinále s Uherským Ostrohem stačily čtyři zápasy. Série mezi vítězem základní části Velkým Meziříčím a čtvrtou Minervou Boskovice skončila až neělním pátým duelem na Vysočině. Velké Meziříčí si udrželo domácí neporazitelnost v této sezoně a rozhodující bitvu s obhájcem titulu vyhrálo jednoznačně 9:2.

Na boskovický zimní stadion se série přestěhovala za stavu 1:2 pro Velké Meziříčí. Pátý zápas si hráči Boskovic vynutili v duelu, který nabídl pravé hokejové drama. Stejně jako v prvním domácím utkání zaplněné tribuny viděly oboustranně vynikající hokej.

V polovině duelu domácí prohrávali už 2:5 se zdálo, že o vítězi série je rozhodnuto. Trenér Svatopluk Vařeka reagoval oddechovým časem, po kterém hráči začali víc napadat soupeře a riskovat. Vyplatilo se, domácí dali dva góly a před třetí třetinou tak byl boj o výsledek zápasu opět otevřený.

V závěrečném dějství hosté nejprve opět utekli na rozdíl dvou gólů – 4:6, ale pak už led opanovala led Minerva. Prodloužení si vynutil v čase 54:57 Roman Skácel, který poslal do sítě brankářem vyražený puk po střele Filipa Krejčiříka od modré čáry. Prodloužení trvalo jen 62 vteřin. Aktéři vyrovnávacího gólu si akci prakticky zopakovali. Krejčiřík zase pálil od modré, odražený puk nejprve dorážel Lukáš Hnilička a po něm úspěšněji Skácel. „Prodloužení je naše disciplína, v dosavadní historii jsme prohráli pouze jedno, a to hned to první v Uničově. Od té doby jsme vyhráli patnáct prodloužení v řadě, včetně několika playoffových. Náš celek předvedl skvělý obrat, velmi mu k tomu pomohly právě i značné zkušenosti z těchto vyřazovacích bojů. Oba týmy předvedly především po ofenzivní stránce vynikající výkon. Zároveň se na poměry play-off hrál velice férový zápas, o čemž svědčí pouze čtyři vyloučení,“ chválil spokojený Vařekův hrající asistent Tomáš Karný.

Horácký hokejový klub v této sezoně všechna svá domácí utkání vyhrál, a navíc v základní hrací době. Páté semifinále nebylo výjimkou. Tým dokáže využít menších rozměrů hřiště a Boskovické tentokrát zlomil již v polovině utkání. „Tady ty malé prostory nám prostě dělají větší problémy. Šanci něco tady uhrát jsme měli jen v prvním utkání série, které jsme sice prohráli 2:4, ale domácí jsme dokázali dostávat pod tlak. Pak jsme tady prohráli 0:3, ale jen díky výbornému brankáři Chvátalovi. A dnes to dopadlo, jak to dopadlo… Věděli jsme, že mají silnou první lajnu, ale právě ti hráči, na které jsem upozorňoval, nám stejně dali čtyři nebo pět gólů. Ale myslím si, že jsme se s letošní krajskou ligou rozloučili důstojně, protože doma jsme otočili utkání, které už bylo prohrané,“ konstatoval trenér Vařeka.

Prohraným zápasem na Vysočině pro Vařekovi svěřence tato sezona skončila. Zápas o třetí místo se v krajské lize nehraje, takže po loňském vítězství si Minerva do klubových análů zapíše čtvrtou příčku. Tu tým vybojoval v základní části soutěže.

Krajská liga – semifinále:

Minerva Boskovice – HHK Velké Meziříčí 7:6 po prodloužení (2:2 2:3 2:1 – 1:0). Branky SKMB: Pelikán 3, Skácel 2, Šmíd, Karný.

Velké Meziříčí – Minerva Boskovice 9:2 (4:1, 4:1, 1:0). Branky SKMB: Dufek, Klaus. Konečný stav série: 3:2.

Uherský Ostroh – SHKM Hodonín 4:10 (1:2 1:6 2:2). Konečný stav série: 1:3.