Na obou střídačkách zimního stadionu v Boskovicích bylo dost volného místa. Domácí Minerva i orli z Uničova nastoupili jen ve třinácti lidech, takže složení mužstev se od obvyklých sestav lišilo. „Museli jsme improvizovat, hráli jsme jen na čtyři obránce, a protože ze sestavy vypadl Šebek, museli jsme trochu přeházet i útoky,“ jen naznačil své problémy domácí trenér Tomáš Karný.

Až do patnácté minuty první třetiny téměř nic nenasvědčovalo konečnému debaklu hostů, kteří byli v tabulce před Minervou. Domácí zahodili několik šancí a na gól Pavla Strýčka ihned odpověděl Pavel Handl. Obrat na domácí stranu načaly dva slepené góly Ondřeje Stehlíka a Filipa Krejčiříka v 15. a 16. minutě.

Ve druhé třetině si pak domácí udělali z branky hostů střelnici a v poslední části rychle utekli až na 10:1 „Už od druhé branky jsme hráli víceméně jen my. Druhá třetina byla jasně nejlepší, i když musím uznat, že jsme měli i trochu toho hokejového štěstí, že nám to tam napadalo. Takové ty přesné střely do škvíry, teče a podobně. Pro třetí třetinu jsem se kluky snažil nějak motivovat, ale hlavně jsem upozorňoval, abychom to dohráli bez zranění, protože je nás fakt málo. Z utkání jsem měl trochu obavy, ale nakonec to dopadlo nad očekávání dobře,“ radoval se kouč Minervy.

Blanenští Dynamiters na Slovácku rychle prohrávali a do první přestávky šli s jednobrankovým mankem. „Důležité bylo, že jsme se špatným začátkem nenechali rozhodit. Klíčovou pasáží zápasu byl závěr druhé třetiny, kdy se nám podařilo otočit skóre, takže jsme do třetí třetiny mohli nastoupit s větším klidem. Moc jsme chtěli tento poslední zápas před Vánocemi vyhrát a jsem moc rád, že se to povedlo,“ sdělila nová blanenská posila Jiří Šmahel.

Do Dynamiters přišel z Boskovic a samozřejmě by se se svými novými spoluhráči rád podíval do play-off. „S poměrně dost klukama se už nějakou dobu známe, takže přechod do nového týmu pro mě byl o něco jednodušší. Kluci mě přijali, ten kolektiv je tady super a jsem za to hrozně rád. Bohužel naše výkony nejsou stabilní, někdy zvládneme hrát výborně a další týden je to úplný opak. Myslím, že když budeme každý zápas plnit to, co si řekneme, vyhneme se zbytečným chybám, které naši soupeři je trestají, tak naše hra půjde nahoru,“ věří univerzální útočník, který v blanenském dresu debutoval v zápase s Březinou.

SK Minerva Boskovice - HC Uničov 11:3

Třetiny: 3:1, 5:0, 3:2. Branky (nahrávky): 9. Strýček (Pelikán, Bednář), 15. Stehlík (Skácel, Krejčiřík), 16. Krejčiřík (Strýček, Štancl), 22. Benýšek (Pelikán, Bednář), 35. Pelikán (Stehlík, Dufek), 35. Bednář (Hnilička, Strýček), 39. Bednář (Müller), 40. Bednář (Benýšek, Krejčiřík), 43. Bednář (Strýček, Krejčiřík), 46. Benýšek (Krejčiřík, Bednář),

60. Skácel (Hnilička) - 9. Handl (Kratěna), 50. Beier, 51. Klvaňa (Žajgla, Čuřík). Rozhodčí: Maršálek - Czubaj, Kučera. Vyloučení: 3:5, navíc Sekanina (Bosk.) 10 min. OT. Využití: 2:0.

Boskovice: Chvátal - Krejčiřík, Strýček, Dufek, Němec - Skácel, Stehlík, Hnilička – Benýšek, Bednář, Pelikán – Müller, Sekanina, Štancl. Trenér: Tomáš Karný.

HC Uherské Hradiště - Dynamiters Blansko HK 4:6

Třetiny: 2:1, 1:3, 1:2. Branky (nahrávky): 4. Červenka (Tomešek), 20. Červenka (Tomešek), 33. Nohál (Kojecký), 54. Nohál (Červenka) -

- 17. Šmahel (Berka), 29. Jakubec (Berka, Kuběna), 39. Král (Drenčko, M. Antoňů), 40. Berka, 47. Berka (Šmahel), 57. Drenčko (Šmahel). Rozhodčí: Karpíšek - Bernard, Paulík. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:1. Oslabení: 0:2.

Blansko: Vlach - Pilát, M. Antoňů, Verner, Němec, Hanzlík, Sedláček - Antal, Šmahel, Drenčko - Kuběna, Král, Jakubec.