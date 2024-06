Ještě ani neodezněl hokejový boom po nedávno skončeném domácím mistrovství světa a už se sportovní fanoušci mohou těšit na další velkou lahůdku. Tentokrát fotbalovou, už v pátek večer v Německu startuje evropský šampionát. I ten budou u televizních obrazovek sledovat v Česku miliony diváků, Deník Rovnost se proto pokusil zjistit, jaký sport je u nás tím národním. A u jihomoravských sportovních osobností je resumé jasné – dominuje hokej. „Fotbal hrají bábovky,“ přisadila si legenda Komety Brno Jaromír Meixner.

Po zisku zlatých medailí na nedávném domácím mistrovství světa v Česku stále vládne hokejový boom. | Foto: Deník/František Bílek

Přitom do fotbalu v České republice proudí víc peněz a má větší fanouškovskou i hráčskou základnu. Jihomoravské sportovní osobnosti však národním sportem poměrně jasně zvolily hokej.

„Pro mě je určitě sportem číslo jedna v Česku hokej. Sám ho sleduju odmalička, dokonce ho i hraju v období mezi baseballovými sezonami. Fandím jak nároďáku, tak Kometě,“ říká tahoun baseballových Draků Brno Jakub Hajtmar, který loni ukončil reprezentační kariéru.



Ze šestnácti oslovených respondentů se pro fotbal vyslovili jen čtyři z nich. Mimochodem všichni z fotbalového prostředí. Hokej jako českou jedničku vnímají i všichni dotazovaní, kteří se věnují ostatním sportům.

„Za mě také vévodí hokej. Doma jsem na něj naučil koukat i přítelkyni, fotbal je pro nás nuda. Společně jsme dokonce na Vánoce v roce 2019 byli v TD Garden (aréně Bostonu Bruins – pozn. red.), bylo to nezapomenutelné. Boston sleduji už patnáct let, v play-off koukám i po nocích na živé přenosy,“ líčí kouč královopolských volejbalistek Erik Nezhoda.

Pro hokej hraje hned několik faktorů. Díky rychlosti hry je záživnější na sledování, navíc se v něm téměř nevyskytuje simulování či zdržování. A samozřejmě pomáhají i reprezentační úspěchy. Fotbalový národní tým čeká na velký turnaj od Eura 2004, ve kterém došel do semifinále, hokejisté naopak aktuálně prožívají povedené období, které vyvrcholilo pražským zlatem.

„Říká se, že národní sport je fotbal, ale osobně jsem přesvědčený, že je to hokej. Fotbal hrají bábovky, hokej tvrdí borci,“ podotýká Meixner.

Fotbalu nestačí ani mnohem větší počet registrovaných klubů. Do míče se kope skoro v každé vsi, fanoušci víkend co víkend navštěvují zápasy na zeleném pažitu, schází však větší reprezentační úspěch a občas i divácká atraktivita.

Pokud by však fotbalová reprezentace na mistrovství Evropy dokázala minimálně zopakovat čtvrtfinále z minulého šampionátu, mohla by se miska vah opět mírně převážit. „Pro mě je to srandovní téma. Sportem číslo jedna je u nás určitě fotbal,“ oponuje většině Svatopluk Habanec, který dovedl kuřimské fotbalisty do divize a vrací se do Ústí nad Labem.

Jedno je totiž jisté: triumfy táhnou. I zarytí fotbaloví fanoušci totiž trnuli při jízdě hokejové reprezentace za zlatem, nyní by to mohlo být naopak. První krok udělá národní tým pod vedením Ivana Haška už v úterý při večerním souboji s Portugalskem.

„Za mě na reprezentační úrovni vévodí hokej, důkazem je i sledovanost nedávného mistrovství světa. Ale na klubové úrovni si myslím, že fotbal má větší fanouškovskou základnu, a funguje zde větší „klubismus“. Příkladem můžou být Sparta či Slavia,“ zamýšlí se brněnský cyklista Dominik Neuman, který aktuálně hájí barvy stáje ATT Investments.