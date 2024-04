V sobotu 3228 diváků, v neděli dokonce 3652. Parádní návštěvy přilákalo do Winning Group Areny finále juniorské extraligy, brněnským hokejistům se však před vlastními příznivci nedařilo. Čtvrté utkání prohráli nejjasnějším rozdílem 1:4, série se tak vrací do Třince za vyrovnaného stavu 2:2 na zápasy.

Po úvodních dvou utkáních to přitom vypadalo, že by Kometa v neděli už mohla slavit titul.

Jenže Oceláři na jihu Moravy ukázali sílu, na sobotní výhru 4:3 navázali vítězstvím i v neděli. „Musíme se opět nastartovat, jít do utkání skromně a pokorně. Je třeba si nepřipouštět, že jsme utkání doma neuhráli, musíme přidat,“ burcoval brněnský kouč Karel Beran.

Domácí hráči se tentokrát díky gólu Jana Ekrta dostali už v deváté minutě do vedení, jenže Třinec ještě do konce první třetiny skóre obrátil. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, vedli jsme, ale poté jsme udělali chyby. Byli jsme za ně potrestáni, v play-off se nám to nesmí stávat,“ podotkl Beran.

Brněnští junioři se následně rvali o vyrovnání, ke kterému se ale nedostali. Místo toho hosté rozhodli dvěma trefami z 50. a 55. minuty. „Myslím si, že oba dny byl v Brně k vidění krásný hokej. Přijeli jsme sem s obrovskou pokorou a podařilo se nám srovnat stav. Teď série začíná opět od nuly, těšíme se na náš led,“ shrnul třinecký lodivod René Mucha.

Mečboly se odkládají. Juniory Komety hnalo 3228 diváků, zmrazil je však závěr

Jihomoravanům o víkendu nepomohly ani dvě parádní návštěvy, které se v obou případech vyšplhaly nad tři tisícovky příznivců. „Co se týče fanoušků, bylo to skvělé. Pro kluky je to odměna, že přišli. Jsme za to nesmírně šťastní, vytvořili výbornou kulisu,“ ocenil příznivce Beran.

Páté utkání hostí ve středu Oceláři, už nyní je ale jisté, že se série vrátí na jih Moravy. Šestý duel vypukne ve Winning Group Areně v pátek od šesti hodin večer.