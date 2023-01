Ten se podílel na stavbě nového kádru. „Nejdřív jsme zkoušeli přemluvit kluky ze starého klubu, aby vytvořili kostru týmu. Ta se měla následně doplnit mladými hráči. Bohužel většina zkušených borců žije v Brně a dostali laso z Techniky, kterou upřednostnili kvůli dojíždění,“ popisuje Šebek.

Jádro nového mužstva tak tvoří mladí hráči. „Většina z nich nemá zkušenosti s dospělým hokejem. Jde o ročníky 2001 a mladší. Máme v týmu kluky, kteří nastupují za juniorku Techniky, Warriors nebo Přerova a zároveň hrají u nás,“ přibližuje.

A připomíná, že mezi dospělým a juniorským hokejem je velký rozdíl. „Juniorský hokej je hodně rozlítaný, klukům schází zkušenosti. Chlap, který už hraje nějakou dobu, ví, jak se má postavit, co má udělat, kdy je potřeba podržet puk. Mladí hráči jsou často netrpěliví, ztrácí puky a třeba nezakončí včas. Je to ale jen o tom dát jim čas a prostor,“ uvědomuje si.

Toho mladíci v Boskovicích dostávají víc než dost. „Šli jsme do sezony s tím, že dáme šanci mladým klukům, které postupně zaučíme a zůstanou u nás delší dobu. Budoucnost klubu stojí na mládí. A když ostatní uvidí, že u nás takoví hráči dostávají prostor, přiláká to třeba další šikovné hokejisty,“ doufá osmatřicetiletý Šebek, který v minulosti nastupoval za Šumperk, Prostějov nebo Přerov.

Kromě něj přináší do týmu zkušenosti také kapitán Aleš Pelikán nebo útočník Lukáš Šmíd. Oba v loňské sezoně nastupovali za Minervu. „A zlákal jsem taky Zdeňka Novosada, který nám přišel pomoct. Předal klukům zkušenosti a vysvětlil, co mají dělat,“ zmiňuje Šebek pětačtyřicetiletého matadora, který v minulosti taktéž oblékal dres Šumperku či Prostějova a má zkušenosti s hokejem ve Francii a Španělsku.

Boskovice momentálně drží bilanci tří vítězství, jedné výhry a jedné prohry v prodloužení a 11 porážek. Poslední tříbodový zisk přidaly v sobotu, kdy v prvním utkání po Vánocích porazily na domácím ledě béčko Hodonína 5:2. „S výhrou jsem maximálně spokojený. Kluci se zlepšují a konečně to začíná fungovat,“ těší hrajícího asistenta.

Právě on je s 25 body za šest branek a 19 asistencí nejproduktivnějším hráčem týmu. „Popravdě jsem s tolika body ani nepočítal. V kabině jsem byl ale na začátku sezony nejstarší a nejzkušenější, tak jsem kluky musel potáhnout. Teď už se začínají prosazovat i další hráči, to mi dělá velkou radost,“ říká.

Do konce základní části krajské ligy zbývá šest kol. S čím do nich nováček soutěže půjde? „Nejdůležitější je teď nabírat zkušenosti. V dalších sezonách pak můžeme pomýšlet na jiné cíle, ale teď je to hlavně o herní praxi a zkušenostech. Pokud se nám podaří udržet stávající kádr a vhodně ho doplnit, můžeme se v budoucnu rvát o vyšší příčky. To všechno ukáže až čas,“ dodává Šebek.