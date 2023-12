Pavel Kuka v bráně nebo Milan Baroš proměňující samostatný nájezd. I to nabídlo páteční hokejové charitativní utkání mezi blanenskými legendami a slavným fotbalovým týmem, který tvořili převážně hráči z reprezentačního mužstva, jenž na anglickém Euru v roce 1996 vybojovali stříbrné medaile. Diváci viděli dvanáct gólů, vyrovnaný zápas musely rozhodnout až nájezdy, ve kterých se lépe dařilo domácím ikonám Blanska, a zvítězily tak 7:6.

Slavný fotbalový Czech Team 96 (v červeném) se v pátečním charitativním zápase utkal s legendami blanenského hokeje. | Video: Deník/Jakub Tručka

Sportovní nadšenci, kteří dorazili na utkání do blanenské hokejové haly, se určitě nenudili. Přestože se duel hrál v exhibičním tempu, rozhodčí vůbec nepřerušovali hru, takže akce střídala akci. „Bylo to skvělé. Domácí kluci na nás byli hodní, šlo vidět, že jsou to hokejisti, zatímco my fotbalisti. Kvůli tomu to pro nás bylo těžší, ale domácí se snažili, aby to i nás bavilo, takže jsme si skvěle zahráli. Padaly góly a přišlo i dost lidí, přestože nemohli čekat, že to bude kdovíjaký hokej,“ smál se člen Czech Teamu 96 Vladimír Šmicer.

Utkání se hrálo v klasickém formátu na tři dvacetiminutové třetiny, vítěze však po základní hrací době nenašlo, když oba týmy vstřelily šest gólů. Výhru pro sebe strhly legendy blanenského hokeje v nájezdech. Zatímco slavní hosté neuspěli ani jednou, domácí dokázali Kuku v bráně překonat.

Hráči Czech Teamu 96 diváky i tak pobavili, při jednom nájezdu se nejprve rozjeli na svou vlastní branku, Šmicer pak v klíčové třetí sérii dostal hned dva pokusy, ani jeden z nich ale neproměnil. „Domácí hráči už při rozbruslení ukázali své kvality, takže ještě že nehráli naplno. Diváci díky tomu viděli i dost pěkných gólů,“ podotkl bývalý fotbalový obránce Tomáš Ujfaluši.

Své útočné dovednosti ve druhé třetině naopak naplno ukázal Milan Baroš, který byl nejprve faulován při samostatném úniku. Následné trestné střílení ale suverénně proměnil a ukázal, že by se neztratil ani na ledě.

Charitativní utkání, z něhož veškerý výtěžek ze vstupného poputuje na podporu hospicu Dům pro Julii, tak splnil svůj účel. Hokejová podívaná bavila aktéry na ledě i fanoušky na tribunách, kteří se rozdělili na dva tábory fandící Blansku a slavnému reprezentačnímu výběru. „Byli jsme spokojení a doufám, že i domácí. Nevím, jak často ještě hrají spolu, ale bylo vidět, že to prostě umí, pořádně jsme se zapotili,“ doplnil Šmicer.