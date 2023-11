Kuka, Poborský nebo Baroš. Na blanenský led míří fotbalové i hokejové legendy

Takhle nabitou sportovní akci už Blanensko dlouho nezažilo. Obdivovatelé fotbalových i hokejových hvězd se mají na co těšit, do Blanska totiž v pátek zamíří Pavel Kuka, Karel Poborský, Jan Koller nebo Patrik Berger. Při charitativním hokejovém utkání se legendy místního klubu utkají na ledě s týmem, který tvoří hráči ze slavného reprezentačního mužstva, jenž dovezlo stříbro z Eura, a další známé osobnosti minulých let.

Do Blanska v pátek k charitativnímu hokejovému utkání zamíří fotbalový Team 96. | Foto: Deník/Jaroslav Zeman