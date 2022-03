Extraligový vítěz vyrazil v play-off opět na led. Jágr z Karného ale nebude

Proto boskovický kouč Tomáš Karný v play-off Krajské ligy mužů jižní Moravy a Zlína na sebe znovu navlékl výstroj a v semifinálové sérii s Hodonínem vyskočil ze střídačky na led. „Brusle mě tlačily, jsou už vyšmajdané a hokejky jsem neměl ani svoje, protože mám jen dvě takové polozlomené. Byla to nouze, ale bavilo mě to,“ usmívá se osmačtyřicetiletý Karný.

Do akce ho vyhnal nedostatek hráčů v klíčové fázi sezony. „Nikdo mě moc nepřemlouval a ani nemusel, protože sám jsem si to spočítal a zjistil, že nám zbývá jen třetí pětka,“ líčí zkušený stratég.

Před návratem do soutěžního utkání stihl se svými svěřenci pouze jeden trénink. „Když jste ve výzbroji, máte píšťalku a pořád sledujete čas, stojí to za prd. Jezdím ale hodně na kole a fyzicky mi zápas vůbec nevadil. Navíc jsem se šetřil a chodil dřív z ledu,“ přiznává někdejší hokejista Znojma, Brna, Zlína nebo Olomouce.

Jenže proti jeho týmu stál v semifinále vítěz základní části a později i mistr soutěže. „Byl jsem překvapený, že se to s Hodonínem dalo. Kluci tam hrají opravdu hokej, nejsou žádní lítači, kteří vás bezhlavě házejí na mantinel. Nebylo to až tak špatné,“ pochvaluje si Karný, jehož tým podlehl SHKM Hodonín v sérii 1:3 na zápasy a uplynulou sezonu zakončil na čtvrtém místě.

Oproti profesionální kariéře se ovšem na ledě tentokrát nesoustředil pouze na svůj individuální výkon. I když měl na dresu značku pro asistenta kapitána, na papíře byl stále také jako hlavní kouč mužstva. „Je to i zavazující, protože křičím na hráče, kde mají stát a jaké mají úkoly. Proto pak nemůžu dělat věci, co jim vyčítám,“ říká s úsměvem Karný a pokračuje: „Kluci ale věděli, že jdu na led po třech letech a že občas nebudu tam, kde mám být. Poziční hra se však nezapomíná.“

Karný odehrál v play-off čtyři duely a víc jich v boskovickém dresu zřejmě nepřidá. „Ještě mě pak napadlo, že bych hrál, ale nakonec jsem to zavrhl, je problém hlavně v regeneraci. Když se podíváte na Jaromíra Jágra, má tréninky, rehabilitaci, potravinové doplňky a přesto když hraje, týden pak stojí. V tom věku vás někde píchne a jste ze hry. A když vám nic není, přijedete v sobotu ze zápasu a dva dny jste nepoužitelný, oproti mladým jsem rozbitý,“ podotýká.

Ve své kariéře hrál až do pětačtyřiceti let a radoval se z triumfů v soutěžích od krajského přeboru až po extraligu. Nejvyšší českou soutěž ovládl v roce 2004 se Zlínem. „Dělal jsem tam spíš ocasa, ale spousta hráčů se o to pokouší tisíc zápasů a nic. Měl jsem štěstí, že jsem byl v dobrém týmu. Nebyl jsem stálý člen kádru, ale prošel jsem si play-off, dal dokonce gól a vzpomínky jsou výborné. Byl jsem ale hlavně prvoligový hráč,“ dodává Karný.