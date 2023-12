Vladimír Šmicer v hokejovém dresu Czech Teamu 96.Zdroj: Deník/VLP Externista

VLADIMÍR ŠMICER. V utkání se snažil vymýšlet zajímavé přihrávky i utažené střely, v rozhodujících nájezdech na sebe vzal zodpovědnost v klíčové chvíli. V poslední třetí sérii dostal dokonce hned dva pokusy, ani jeden ale neproměnil, a blanenské legendy tak odešly s vítězstvím.

O utkání: „Bylo to skvělé, domácí kluci na nás byli hodní. Šlo poznat, že jsou to hokejisti, zatímco my fotbalisti. Tím to pro nás bylo těžké, ale blanenští hráči se snažili, aby to i nás bavilo, takže jsme si skvěle zahráli. Padaly góly, přišlo i dost lidí, přestože nemohli čekat, že to bude kdovíjaký hokej. Byli jsme spokojení, doufám, že to stejně měli i domácí. Nevím, jak často hrají spolu, ale bylo vidět, že to pořád umí.“

O páteční sestavě Czech Teamu 96: „Vždy se snažíme už dopředu zjistit, jaká bude úroveň soupeře, abychom si s sebou třeba vzali víc hokejistů, ale zrovna tentokrát jsme měli jen jednoho (Zdeňka Blatného – pozn. red.) a bylo to znát. Potřebovali jsme jich víc, aby nás podrželi, protože domácí opravdu dokázali, že hokej umí. I pro ně by bylo lepší, kdybychom měli v kádru víc hokejistů, víc by si zahráli, ale dopadlo to takhle, přijeli jsme opravdu ve fotbalové sestavě. Tak snad se Blanenští nějak nezlobili.“

O jeho hokejových zkušenostech: „Začal jsem s hokejem až po skončení fotbalové kariéry, což už bylo pozdě. Chodíme teď sice pravidelně, ale bruslení člověk jen těžko dožene. Hlavně se držím stylu, abych moc nepadal a něco si neudělal.“

O jeho vztahu k hokeji: „Hokej mě baví, fandím našim v nároďáku, pravidelně vždy koukám na mistrovství světa. Sleduju i kluky v NHL, občas za nimi létám do Ameriky, takže se dá říct, že jsem velký fanoušek. Hokej je skvělý sport.“