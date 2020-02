Dynamiters dokázali ve stále ještě rozjeté sezoně notně potrápit favority. Vždyť na lídrovi soutěže Velkém Meziříčí posbírali svěřenci koučů Vítka a Antoňů rovnou šest bodů. Minulý týden porazili uřadujícího mistra z Hodonína, bohužel však nesbírali body s týmy ve svém tabulkovém okolí.

S Brumovem ztratili Blanenští rovnou tři body, podobně na tom byli hokejisté Blanska i s Rosicemi, kterým po vlastních chybách podlehli 3:5.

O udržení teoretické naděje na bodový zisk bojovali Dynamiters na ledě Uničova. Na ledě čtvrtého týmu tabulky prohrávali po dvaceti minutách už o dvě branky a do druhé části měli Blanenští co měnit.

Tlak v útočném pásmu

A vstup do druhé třetiny se týmu okolo kapitána Marka Antoňů podařil. Po čtyřech minutách zúročil tlak v útočném pásmu Tomáš Jílek, který se dostal k odraženému kotouči a propálil vše, co mu stálo v cestě. „Měli jsme dlouho tlak v útočném pásmu, Jarda Hanzlík vystřelil od modré a zblokovaný puk se odrazil mezi kruhy. Tam jsem do toho plácl a puk proletěl do branky,“ popsal svou branku Jílek.

Bohužel pro příznivce hostujícího týmu to bylo vše, co Dynamiters předvedli. Dál už se prosazovali jen domácí a postupně skóre navýšili na konečných 7:1, a jasně tak poslali Blansko mimo play-off. V dresu vítězů se čtyřikrát prosadil Ivo Kratěna. „Do stavu 4:1 se s tím dalo něco dělat. Šance měly oba týmy, ale tam jasně Uničov ukázal svou zkušenost a dokázal je využít. Většina obdržených gólů pramenila z touhy po snížení a snížené koncentraci na hru dozadu,“ pronesl suše zklamaný Jílek.

V malém počtu

Dynamiters tak opět po roce končí nedaleko bran zaručujících účast ve vyřazovacích bojích. Zatímco loni chyběl týmu pouhý bod, v letošním ročníku bude ztráta nyní jedenáctého celku o něco větší. „V závěru soutěže jsme svou hru o dost zlepšili, bohužel jsme nedokázali smazat ztrátu z úvodu ligy a play-off si opět nezahrajeme. Bohužel se to trochu odráží naši aktuální situaci, když se scházíme i na trénincích v malém počtu a mnohdy i na zápasy,“ uzavřel Jílek, který nastoupil kvůli zranění až do posledních osmi zápasů.

Poslední příležitost, jak se ještě odpoutat ze dna krajské ligy promarnili hokejisté Březiny, kteří přivítali na domácím ledě ve Vyškově předposlední tým Brumov -Bylnice, jemuž podlehli 4:8.

Dvougólový náskok

O osudu utkání rozhodla druhá třetina, v níž si hosté vybudovali dvougólový náskok, který ještě navýšili. V tabulce patří Sokolu poslední čtrnáctá příčka, před závěrečným 26. kolem ztrácí na celek Brumov-Bylnice sedm bodů.

Play-off si tak z okresních mužstev zahrají pouze Boskovice. Druhý celek tabulky zvítězil 6:2 v Břeclavi, dvěma góly se na tom podíleli Lukáš Hnilička s Romanem Skácelem.

Uničov - Blansko 7:1

Třetiny: 2:0, 2:1, 3:0. Branky a nahrávky: 1. Kratěna (Fekiač), 14. Kratěna (Handl, Fekiač) 30. Žajgla (Šímo, Čuřík), 34. Kratěna (Handl), 43. Čuřík (Žajgla, Šímo), 50. Kratěna (Vrána), 51. Čuřík (Navrátil, Šímo) – 24. Jílek (Hanzlík). Rozhodčí: Čech, Goňa – Bártek, Poláček. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Střely: 27:35. Diváci: 182.



Uničov: Sedlář (Axmann) – Paška „A“, Fekiač, Navrátil, Halouska – Šímo, Čuřík, Žajgla „C“, Kratěna, Handl „A“, Vrána, Chytil, Beier.



Blansko: Šenk – Jakubec, Verner, Hanzlík, Sedláček „C“ – Berka, Antal, Grünwald, Kuběna, Král, Jílek, Šmahel, Majola.



Další zápasy 25. kola: TJ Sokol Březina – HC Brumov-Bylnice 4:8, HC Sp. Velká Bíteš – Uherský Ostroh 5:4, HC Spartak Uherský Brod – SHKM Hodonín 5:4 po sam. nájezdech, HC Lvi Břeclav – SKMB Boskovice 2:6, HHK Velké Meziříčí – HK Kroměříž 7:0, HC Uherské Hradiště – HC Štika Rosice 3:8.

Tabulka

1. V. Meziříčí 25 19 1 1 4 143:62 60

2. Boskovice 25 19 0 0 6 147:72 57

3. Uh. Ostroh 25 15 2 1 7 120:71 50

4. Uničov 25 12 3 4 6 112:102 46

5. Hodonín 25 13 1 1 10 106:101 42

6. Kroměříž 25 13 1 1 10 95:93 42

7. Břeclav 25 10 3 3 9 110:111 39

8. Uh. Brod 24 11 2 0 11 107:109 37

9. V. Bíteš 25 11 0 3 11 89:95 36

10. Hradiště 25 10 2 0 13 99:117 34

11. Blansko 25 7 1 3 13 82:114 27

12. Rosice 25 5 1 3 16 88:129 20

13. Brumov 24 4 3 1 16 78:133 19

14. Březina 25 3 1 0 20 65:132 12

Program 26. kola:



Sobota 22. února

15.00: HC Brumov-Bylnice – HC Uničov, 17.00: Dynamiters Blansko HK – HC Spartak Uherský Brod, HC Štika Rosice – HC Sp. Velká Bíteš, HK Kroměříž – TJ Sokol Březina, SKMB Boskovice z.s. – HC Uherské Hradiště



Neděle 23. února

17.00: SHKM Hodonín – HC Lvi Břeclav, HOKEJ Uherský Ostroh – HHK Velké Meziříčí

KRYŠTOF SEVERA