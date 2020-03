V období, kdy jiné týmy skládají tým, řeší doplnění kádru a případně prodej permanentek, řešili Dynamiters úplně jiné věci. Klub neměl před sezonou předsedu, trenéra a vlastně ani kompletní kádr. A s těmito vyhlídkami se tým ponořil do vod krajské hokejové ligy.

Na pomyslnou lavičku se postavila dvojice hrajících trenérů – Marek Antoňů a Jiří Vítek. „Uvidíme, jak to bude vypadat, oba dva jsou zkušení hráči a umějí poradit,“ komentoval tehdy tento krok forvard Dynamiters Tomáš Jílek.

Vstup do sezony Blansku nevyšel. Tým sice posbíral body, ale herní projev tomu neodpovídal. Herní krizi překonali Dynamiters až druhého listopadu, kdy přehráli 3:1 jednoho z největších favoritů na postup – HHK Velké Meziříčí.

Vystřízlivění přišlo hned v dalším kole, kdy Blansko vysoko 2:10 prohrálo v Boskovicích. „Začali jsme trénovat pozdě, navíc v počtu, ve kterém se scházíme, se nedá nic moc nacvičovat. A ani krajský přebor, který hrajeme, nejde odehrát bez tréninku, to nezvládl žádný hráč,“ zdůvodňoval nepříznivý vstup do sezóny trenér Vítek.

Postupem sezony se hra Blanska zvedla, mnohdy to však neneslo bodový zisk. Diváky především potěšila vysoká výhra 7:4 nad Březinou, kterou sledovalo několik stovek lidí. Právě divácká podpora byla pro letošní sezonu zlomová.

Blanenským hokejistům se po letech podařilo na zimní stadion dostat větší návštěvy „Divácká podpora nás samozřejmě těší, třeba v zápase s Boskovicemi nás podpořilo kolem pěti set diváků,“ potěšilo místopředsedu Dynamiters Zdeňka Grünwalda.

Dá se říct, že právě návštěvy byly jeden z důvodů zlepšené hry „Je to paráda. Čím víc lidí chodí, tím líp se nám hraje. Dělá nám to radost, a proto to vlastně hrajeme,“ doplnil Jaroslav Hanzlík, obránce Dynamiters.

Celkově tak Blansko ukončilo sezonu na jedenácté příčce se ziskem 29 bodů. Na účast v play-off scházelo deset bodů. Z týmů ze spodní poloviny tabulky mělo čtvrtou nejlepší defenzivu a jak už je zvykem, byl blanenský útok druhý nejhorší v soutěži. „Na to jak vše vypadalo na začátku, jsme roční odehráli důstojně. Bohužel se projevil špatný začátek a nestihli jsme to dotáhnout do play-off,“ hodnotil sezonu blanenský gólman Martin Šenk.

KRYŠTOF SEVERA