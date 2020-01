Domácí chtěli přerušit již několik let trvající sérii porážek ve vzájemných zápasech. Už loni tomu byli skutečně blízko, když ve dvou duelech vždy těsně Minervě podlehli. Letos to však bylo jinak. V prvním vzájemném duelu totiž Blansko podlehlo Boskovicím vysoko 2:10 a mělo před domácími fanoušky co napravovat.

A to se jim zpočátku dařilo. Hned v desáté minutě se před brankou hostí nejlépe zorientoval Jiří Šmahel, který do Blanska přišel právě z Boskovic, a poslal Dynamiters do vedení – 1:0. Blanenští se snažili i nadále využít zaskočení hráčů Boskovic, ale navýšit vedení se jim nepodařilo a hosté dokázali srovnat. Rozjetý Hasoň našel Hniličku a ten poslal puk neomylně do sítě. Vyrovnaný stav však do konce třetiny nevydržel. V sedmnácté minutě se v útočném pásmu zjevil nikým nehlídaný David Jakubec a ve své šanci nezaváhal. Do kabin se tak šlo za stavu 2:1 pro domácí.

Ve druhé části zařadili boskovičtí hráči na vyšší rychlost a k ovládnutí herního projevu jim dopomohly zejména přesilové hry. Při jedné z nich napřáhl na modré čáře Filip Krejčířík a jeho střelu tečoval za Šenka Ondřej Stehlík. „Těžko říct, co jsme dělali špatně, myslím si, že těch faulů nebylo tolik, že to bylo spíš o přísnějším metru rozhodčích ve druhé části,“ komentoval velké množství vyloučení ve druhé části domácí Matouš Král.



Dynamiters ve druhé části dokázali v několika případech vážněji ohrozit Chvátala, ten však svůj tým podržel a ve třiatřicáté minutě mohl sledovat, jak na druhé straně dostává Benýšek puk za Šenka potřetí a posílá tak svůj tým do vedení.

Do třetí periody vletěli domácí aktivně a Chvátal musel být v permanenci. Domácí si mohli pomoci v přesilových hrách, které byly klíč k vítězství nad Velkým Meziříčím z minulého týdne, s Boskovicemi to bylo přesně naopak. „Boskovice k nám v přesilovkách rychle přistupovaly a nedokázali jsme si s tím poradit. Nedařilo se nám si to přesně dát do hokejky a usnadnit si situaci,“ mrzelo po zápase Krále.

Boskovice trpělivě vyčkávaly na další šanci, která přišla ve čtyřiapadesáté minutě, kdy se zpoza branky vytočil Tomáš Müller a poslal puk nad rameno Šenka, čímž zdvojnásobil vedení svého celku.

Závěrečné minuty pak opět patřily Blansku, které se rozhodlo ke hře bez brankáře a vytvořilo si místy až drtivý tlak, který čtrnáct vteřin před koncem třetiny využil Matouš Král a vykřesal pro domácí naději. Bohužel pro příznivce Blanska to bylo vše, co Dynamiters v zápase zvládli.

Vteřinu před koncem ještě poslal puk do sítě Roman Skácel a dal výsledku definitivní podobu 3:5. „Tato prohra nás mrzí, zejména poté, co jsme porazili Velké Meziříčí a Rosice. Věřili jsme, že můžeme navázat na tyto zápasy. Rozhodla druhá třetina, ve které jsme lehce polevili, první a třetí část zápasu byla z naší strany dobrá, tu prostřední jsme bohužel nezvládli,“ domníval se blanenský místopředseda klubu Zdeněk Grünwald.

Blansko - Boskovice 3:5

Branky: 10. Šmahel (Drenčko), 17. Jakubec (Berka), 60. Král (Sedláček, Kuběna) – 15. Hnilička (Hasoň, Strýček), 31. Stehlík (Krejčiřík, Strýček), 33. Benýšek (Bednář), 54. Lašák (Müller), 60. Skácel (Dufek). Vyloučení: 6:10. Využití: 1:0

Blansko: Šenk (Vlach) – Sedláček, Hanzlík, Antoňů, Verner, Pilát – Jakubec, Kuběna, Berka, Drenčko, Šmahel, Král, Grünwald, Jílek, Antal

Boskovice: Chvátal (Huzlík) – Krejčiřík, Vágner, Dufek, Studený, Strýček, Brabec, Němec, Lašák – Hnilička, Sokolík, Štancl, Pelikán, Bednář, Hasoň, Müller, Benýšek, Sekanina, Skácel, Stehlík

KRYŠTOF SEVERA