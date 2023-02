Zatímco Břeclav prohrála v posledním kole v Uherském Hradišti 4:5, Kroměříž si připsala tři body, čímž si zajistila návrat na třetí příčku. „Nečeká nás nic snadného. Minulý rok dokráčela Kroměříž až do finále. V posledních letech opakovaně dokazuje, že patří mezi špičku krajské ligy. Jde o velice těžkého soupeře,“ uvědomuje si zkušený obránce.

V prvním vzájemném střetnutí aktuální sezony padli Dynamiters doma s Kroměříží těsně 3:4, teď přidali druhou porážku. Ponese si díky tomu soupeř do vyřazovacích bojů psychickou výhodu? „Nemyslím si, že by to hrálo roli. Play-off je jiná soutěž. V sobotním utkání jsme navíc nechali odpočívat pár kluků, kteří byli zdravotně nalomení. Ty budeme mít na čtvrtfinále k dispozici. Půjde o úplně odlišné zápasy,“ má jasno Sedláček.

V čem vidí sílu soupeře? „Kroměříž je hodně bruslivý tým. Má v kádru spoustu mladých šikovných kluků. Ti jsou zejména na domácím ledě velmi silní, v základní části se jim tam dařilo. Musíme si dát pozor na jejich rychlé protiútoky. A naopak proměňovat nabízené šance,“ popisuje.

A doplňuje, že klíčové je využívat okénka v soupeřově obraně. „Mají kvalitní útok, ale obránci dělají pod tlakem chyby v rozehrávce. Když je budeme chytře napadat, můžeme si vypracovat šance a zaváhání potrestat. V sobotu jsme jeli snad pětkrát sami na brankáře, gól jsme ale nedali. To musíme ve vyřazovacích bojích změnit,“ má jasno.

Čtvrtfinále play-off krajské ligy se odehraje na dvě vítězná utkání. První z nich je na programu už ve středu v Kroměříži. „Ze stadionů soupeřů jsme letos moc bodů nedovezli. Z tohoto pohledu je trošku nevýhoda, že začínáme venku. Na druhou stranu, kdy jindy to zlomit než v play-off. Doufám, že nastal ten správný čas, překonáme smůlu a urveme venku vítězství,“ burcuje jedenatřicetiletý kapitán.

Přestože se zápas hraje ve všední den, kdy hráči chodí do zaměstnání, počítá s kompletní sestavou. „Určitě je to trošku omezení, ale na jeden den si to každý z nás v práci domluví, ať můžeme vyrazit v plném počtu,“ vysvětluje.

Odveta je na programu v pátek v sedm hodin večer v Blansku. Případné třetí klání pak v neděli opět na ledě Kroměříže. „Uděláme pro vítězství vše, co bude v našich silách,“ ujišťuje blanenská stálice.

V útoku budou Dynamiters znovu spoléhat na útočné trio ve složení Hynek Grünwald, Tomáš Müller a Tomáš Antoňů, které v základní části dohromady zapsalo 48 branek a 40 asistencí. „V posledních zápasech základní části, kdy jsme měli jistý postup do play-off, jsme trošku proházeli lajny, takže kluci tolik nebodovali. Věřím ale, že teď se dají dohromady a jejich gólový příspěvek bude rozhodující,“ přeje si.

O cíli pro první kolo play-off má jasno. „Je to jednoznačně postup. Minulý rok jsme skončili ve čtvrtfinále, letos bychom to rádi posunuli do semifinále,“ dodává odhodlaně.