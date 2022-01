Duel proti Uherskému Ostrohu byl zároveň bitvou o druhé místo v tabulce. V případě vítězství se mohla Minerva posunout ze třetí pozice o příčku výš. „Bohužel to kvůli problémům se sestavou nevyšlo, ale to se stává. Víc mě mrzí třeba prosincový zápas v Uherském Brodě, kde jsme po dvou třetinách vedli 2:0 a nakonec prohráli 3:5,“ přibližuje boskovický kouč.

V sobotním domácím klání proti poslednímu Brumovu-Bylnici už si jeho svěřenci dokráčeli pro vítězství. „Do sestavy se nám před sobotním zápasem vrátili tři hráči. Po první třetině jsme sice vedli 3:1, ale nebylo to dobré. Směrem dopředu to šlo, vytvářeli jsme si šance, ale v defenzivě to bylo strašné. V šatně jsme si k tomu o přestávce něco řekli a po druhé třetině vedli 7:3. V poslední části už Brumov odpadl,“ popisuje Karný.

Díky tříbodovému zisku si Boskovice udržely třetí pozici s náskokem dvou bodů na čtvrtou Kroměříž. „Se třetím místem jsme spokojení. Mrzí mě pár zbytečných porážek, ale takový je sport. První čtyřka je aktuálně ve složení, jaké jsem před sezonou očekával. Teď bude důležité zvládnout závěr základní části,“ má jasno boskovický lodivod.

Jaký cíl si s mužstvem pro aktuální sezonu stanovil? „Play-off a ideálně postup do semifinále. Nebudu vykládat, že jdeme soutěž vyhrát. Čtvrtfinále se hraje na dva zápasy, což je nevyzpytatelné. Chceme postoupit z prvního kola a v semifinále se vyhnout Hodonínu, to by bylo optimální,“ zamýšlí se Karný.

Roli podle něj sehraje i to, jakou sestavu bude mít pro nadcházející střetnutí k dispozici. „Strašně záleží na tom, kolik se nás sejde. Po odchodu dvou hráčů je nás akorát a když někdo vypadne, máme problémy. Pokud budeme v plném počtu, můžeme něco uhrát,“ burcuje zkušený stratég.

Pomýšlí hokejové Boskovice také na postup? „Myslím, že jsou to zbytečně vyhozené peníze. Udržet se ve druhé lize něco stojí. A místo Kroměříže vám na zimák přijede Kopřivnice. Fanoušek možná ani nepozná rozdíl. Druhá liga je drahý špás, který v tuto chvíli neřešíme,“ dodává Karný