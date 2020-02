/FOTO/ Sobotní hokejový zápas krajského přeboru mezi Březinou a blanenskými Dynamiters se nedohrál. Utkání skončilo na vyškovském stadionu ve druhé třetině za stavu 2:2. Po souboji u mantinelu totiž zůstal v bezvědomí ležet útočník hostů Tomáš Antoňů.

PŘEDČASNÝ KONEC. Derby mezi Březinou (v tmavých dresech) a Blanskem se nedohrálo kvůli zranění Tomáše Antoňů. | Foto: Kryštof Severa

Ve 35. minutě po ataku v rohu hřiště zůstal devatenáctiletý hokejista na ledové ploše bezvládně ležet. Rozvášněný stadion rázem utichl. Dlouhé minuty se čekalo na příjezd záchranné služby a nakonec musel mladík v dresu Blanska opustit hrací plochu zafixován na nosítkách a na nedaleké umělé trávě byl přeložen do vrtulníku letecké záchranné služby. „Po nárazu do mantinelu utrpěl otřes mozku a byl krátce v bezvědomí. Záchranáři měli podezření, že si mohl poranit páteř. Proto mladého muže transportoval vrtulník na urgentní příjem do nemocnice v brněnských Bohunicích,“ informovala o události mluvčí jihomoravské záchranky Hedvika Kropáčková.