Je vám líto, že chybělo tak málo?

Ano, hrozně moc, protože si myslím, že kluci by si to letos zasloužili. Sestava se proti loňsku nějak extrémně nezměnila, a přece jsme hráli jinak. Mužstvo za tu sezonu udělalo posun k vyšší kvalitě. Čtvrtfinále mohla být taková třešnička na dortu za celou tu hokejovou práci.



V čem hlavně se mužstvo zlepšilo?

Hlavně v taktice a takové té obecné hokejovosti. Lépe dodržovalo stanovenou taktiku, herní projev šel nahoru. I když samozřejmě stále tam jsou rezervy, třeba v obranné fázi nebo přechodu do útoku. Ale určitě je to dobrý vklad pro příští rok. Pokud se podaří tento trend udržet, budeme nepříjemným soupeřem i pro favority.

Kde jste ztratili ten jediný bodík? V rozhodujícím utkání v Uherském Brodu jste prohráli 1:9, takže tam to asi nebylo.

Ale má to souvislost. Těch zápasů bylo víc a můžeme tam započítat i ten poslední. Když jsem mluvil o rezervách, pak ta hlavní je v hlavách toho kterého hráče. Ztráceli jsme v zápasech, kdy jsme byli jasně favority. Nezvládali jsme tlak, že je musíme vyhrát. Nejvíc se to projevilo právě v tom posledním zápase, kdy jsme museli ještě víc. Výhra by nás posunula do play-off. Ten zápas jsme prohráli v hlavách. Fyzicky to určitě nebylo. Musíme se ještě naučit hrát pod tlakem. A taky jít na hřiště s jasným cílem vyhrát, ne že si jen jdeme zahrát. Když se daří tak je to jednoduché, ale musíme se naučit to zlomit, když se nedaří.



Kteří hráči to zvládali?

Mužstvo určitě mělo svoji osu, ale rozdělovat zásluhy nebudu. Jsme jeden tým. Jedno jméno, ale zaznít musí. Hodně mně pomohl Jirka Vítek, který do šatny přinesl ten klasický hokejový přístup, jaký většina kluků před tím nikdy nezažila, protože nehráli hokej na nějaké vyšší úrovní. Ať je mu kolik chce roků, jeho přístup je vzorový. Kluci viděli, že i v krajské lize se dá hrát hokej na nějaké úrovni. Kabina takhle začala dýchat a žít. Hráči pochopili, že každý z nich má v týmu své důležité místo, tahouni i dříči, a že mezi sebou musí komunikovat.



Výsadní postavení v hokeji mají brankáři…

Souhlasím. Převážnou část sezony odchytal Martin Šenk a měl to hodně složité. Všichni ví, že Jarmil Vlach byl dlouho zraněný a my jsme k mnoha zápasům jezdili jen s jedním brankářem. Vždycky jsem z toho měl obavy a pro Martina to určitě bylo ještě těžší. To není jednoduchá pozice, když víte, vám nikdo nekryje záda. Proto tvrdím si, že se mu sezona podařila. Nemá smysl hodnotit poslední zápas, kdy udělal nějaké chyby. Ty dělají všichni, brankáři mají tu smůlu, že když udělají chybu, je z toho vždycky gól.

Co uděláte teď po sezoně a v létě, aby se nezastavil ten vzestupný výkonností trend?

Kluci jsou ryzí amatéři, takže žádné individuální letní tréninkové plány jim nedáme. Je to na nich. Vím, že nějaké to jádro se schází i v létě v posilovně i na hřišti. Letní příprava bude jako každý rok. Spíše by měli něco pro kluky, a nejen naše, udělat lidé, kteří mají soutěž na starosti.



Kam tím míříte?

Je to krajská soutěž, hráči jsou amatéři. Tak by k tomu měli přistupovat i na svazu a ne uměle prodlužovat soutěž a vymýšlet nesmyslné zápasy v týdnu.



Vraťme to do klubu. Je samozřejmě brzo mluvit o nějakých posilách, ale obecné představy určitě máte.

Ano, sezona teprve skončila, na pořadu dne to ještě není. To spíš zajištění financí na příští ročník. Navíc nějakou větší obměnu kádru nepředpokládám. Na několik posledních zápasů se nám podařilo přivést několik juniorů na hostování. Sám jsem byl překvapený jejich přístupem a připraveností, takže asi půjdeme touto cestou. Pokud tito kluci budou mít zájem u nás hrát, což naznačili.