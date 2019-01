Boskovice – Minerva začala sezonu v krajské hokejové lize prohrou s Velkou Bíteší, Blansko ztratilo vyrovnaný zápas s Plumlovem až v samostatných nájezdech.

Boskovičtí hokejisté - ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Hynek Skoták

Boskovice měly první kolo s Velkým Meziříčím odložené na 28. října, a tak sezonu začaly až v neděli doma s Velkou Bíteší. Od loňska odešla z týmu řada zkušených opor včetně Komínka, Šlapanského, Tesaře, Antoňů, Blahy a dalších, Boskovičtí letos nemůžou počítat ani s Holým. Soupiska se rodila na poslední chvíli, přišli hlavně mladí hráči. Staronový trenér Minervy Tomáš Zeman, který u týmu působil už před třemi roky, nastoupil teprve ve čtvrtek.

Přesto šli domácí bleskově do vedení a diváci se těšili na pokračování loňské úspěšné sezony, ve které Boskovice krajskou ligu vyhrály. Už v první minutě napálil puk pod víko Světlík. Hosté sice za dvě minuty vyrovnali, ale Minerva měla jít znovu do vedení. Při hře čtyři na čtyři neuznal rozhodčí zřejmě regulérní gól. Tedy nejprve uznal a po delší době si nechal poradit a branku odvolal kvůli tomu, že jí Gabriška docílil nohou. „Když hráč dobržďuje oběma nohama, těžko může kopat. Myslím si, že to byl regulérní gól. Ale pokud rozhodčí gól uzná a za dvě minuty ho odvolá, nedá se nic dělat. Neříkám, že to byl zlom v zápase, ale určitě to utkání ovlivnilo,“ posteskl si domácí kouč Zeman.

Ve vyrovnané druhé třetině přidali hosté při přesilovce druhý gól, na druhé straně všechny pokusy domácích střelců likviduje bítešský gólman Valo.

Tři minuty po začátku poslední třetiny ukázal bývalý kapitán Boskovic Buďa, že v Boskovicích umí střílet góly. Na jeho nepříliš razantní střelu brankář Hrachovina neviděl a puk prošel až do brány. Boskovičtí mohli srovnat, příležitostí měli dost, ale nestačila jim ani přes minutu a půl dlouhá přesilovka pět na tři, ve které sotva ohrozili gólmana. A všechny další střely spolehlivě skončily u gólmana hostů. S přibývajícím časem bylo stále jasnější, že ten den už za něj nic neprojde. „To je těžké, když ho pokaždé trefíme do břicha,“ zlobil se domácí gólman a sportovní manažer Minervy Petr Hrachovina.

Toho trenér odvolal v 59. minutě z brány. Čtvrtý gól hostů přes celé hřiště do prázdné brány už jenom podtrhl marnost domácího snažení a uzavřel skóre zápasu.

„Máme šest hráčů mimo hru, takže jsme nevěřili, že tady získáme body. Nakonec jsme zaslouženě vyhráli, myslím, že jsme byli o ty dvě branky lepší. Podařilo se nám otočit utkání a zakončovat z brejků. Dobře nám zachytal nový slovenský gólman,“ radoval se o závěrečné siréně trenér Velké Bíteše Zdeněk Pirochta. Podle něj nehrálo roli to, že Boskovice vynechaly úvodní kolo. „Neřekl bych, že jsme byli rozehranější, na ledě jsme čtrnáct dní. Těsně před soutěží jsme hráli akorát dva přátelské zápasy. Boskovice mají silnější tým než Blansko, se kterým jsme prohráli minule. Kdyby daly druhý gól, asi bychom to těžko otáčeli,“ uznal Pirochta.

Krajská liga jižní Moravy a Zlína

2. kolo

SK Minerva Boskovice – HC Spartak Velká Bíteš 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

1. Světlík (Karný)

Vyloučení: 5:11, Využití: 0:1, V oslabení: 0:1, Diváků: 145

Krajská liga jižní Moravy a Zlína

2. kolo

HC Grewis Plumlov – Dynamiters Blansko HK 4:3 po SN (2:2, 1:1, 0:0)

Kuběna, Rozmahel, Kazda

Blansko jelo potvrdit výhru z prvního kola nad Velkou Bíteší do Prostějova, kde se utkalo s Plumlovem. Domácí posílili, Blansko porazili v přípravě a v úvodním utkání krajské ligy drtivě zvítězili ve Velkém Meziříčí 9:3. „Už to není ten tým bývalých hráčů Boskovic, podle mě bude patřit k favoritům soutěže,“ upozornil blanenský trenér Petr Drahovzal.

Dynamiters přesto s domácími drželi celý zápas krok. Všechny tři třetiny skončily vyrovnaným stavem, a protože se v krajské lize neprodlužuje, přišly na řadu samostatné nájezdy. V nich stačila domácím k vítězství a dvěma bodům jedna trefa.

„Zápas to byl vyrovnaný, dokonce jsme mohli vyhrát, kdybychom proměnili ve třetí třetině šance,“ litoval Drahovzal. Blansko ale dovezlo aspoň bod a v tabulce mu patří po dvou zápasech třetí místo.

Dynamiters hrají v sobotu na domácím ledě s týmem Warrior Brno, Boskovice jedou do Uherského Brodu.