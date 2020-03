Konečné pořadí soutěže se určí až dodatečně. „Každý se na finále těšil. Celou sezonu hrajete o co nejlepší umístění a právě play-off je vyvrcholením ročníku. Chtěli jsme hrát o titul, ale samozřejmě zdraví je na prvním místě. Rozhodnutí respektujeme. I když jsme trochu zklamaní, není o čem debatovat,“ okomentoval rozhodnutí kapitán Jihomoravanů Pavel Strýček.

Zkušený obránce s ukončením ročníku počítal již předem. „Řešil jsem to i s lidmi kolem svazu. Spekulovalo se, že sérii odehrajeme, ale víc pravděpodobné bylo, že ji zruší úplně. Bez diváků by to nebylo ono, navíc nemoc se dále šířila. Věděli jsme, že všechny soutěže skončí,“ uvedl.

Hráči tak mají od sportu neplánovanou pauzu. „Nedělali jsme ani žádnou závěrečnou akci, protože již platil zákaz shromažďování. Od té doby mají hráči volno. Čekáme, až se situace vyřeší, a pak je začneme obvolávat a chystat se na další sezonu,“ přiblížil kouč Boskovic Tomáš Kárný.

Do té jeho tým nejspíš vstoupí s podobnými ambicemi jako letos. „Hokej by tu měl pokračovat, jen ještě nevím, na jaké úrovni. To se u klubů z krajského přeboru řeší vždy v létě. Vypadá to však na podobnou situaci jako letos,“ sdělil trenér.

Jisté je, že Jihomoravané nemyslí na případný postup do třetí nejvyšší soutěže. „To určitě nechceme. Aby ji tým mohl hrát solidně, ve středu tabulky, je potřeba každý den trénovat a mít k dispozici alespoň dvě a půl pětky. Druhá národní liga stojí klub třeba třikrát tolik co kraj. Ve výsledku pak místo Kroměříže na zápas přijede Kopřivnice, což je divákům úplně jedno,“ glosoval Kárný.

V klubu místo toho zvažují zřízení juniorského oddílu. „Dosavadní mládež ve městě totiž spadá pod jiný subjekt, takže ta spolupráce je trochu složitější, ale snad bude pokračovat dál. Jednáme tedy o vlastním mládežnickém týmu. Doufám, že se to včas vyřeší,“ dodal šestačtyřicetiletý kouč.

Ten se ještě v loňské sezoně potil na bruslích s hokejkou v ruce. „Do loňska jsem hrál. Šest let jsem dělal hrajícího asistenta a chtěl pokračovat, ale dostal jsem nabídku trénovat, a tak jsem ukončil kariéru dřív. S výsledky v premiérové sezoně jsem spokojený, ale to je hlavně práce vedení a hráčů. Zatím jsem s nikým nemluvil, ale rád bych pokračoval. Žádný průšvih jsem neudělal, takže pokud nemá vedení domluveného Růžičku, budu trénovat dál. Samozřejmě, pokud se najde nový kouč, zase začnu hrát,“ uzavřel v nadsázce Kárný.

JAROSLAV GALBA