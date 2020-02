Blansko nevstoupilo do zápasu dle představ. Na začátku čtvrté minuty se po chybě v domácí rozehrávce jal kotouče Borot, od nějž se přes hokejku Kuby dostal k Michalu Venclíkovi, jenž jej poslal za Šenka. Odpověď domácích přišla rychle. O patnáct vteřin později se za brankou Lunera zmocnil kotouče Matouš Král a přesným pasem našel Šmahela, jehož pokus rozvlnil síť. „Dostal jsem puk od Matouše zpoza branky, byl jsem tam sám a dokázal jsem do toho plácnout, naštěstí to gólmanovi propadlo a byl z toho gól,“ popsal situaci Jiří Šmahel.

Blansko přebralo aktivitu a v první třetině si vypracovalo i další šance na změnu skóre. Tu největší spálil v situaci dvou na jednoho Hynek Grünwald, kterého Luner vychytal na brankové čáře. První třetina skončila nerozhodně.

Branky a nahrávky: 4. Šmahel (Král), 21. Šmahel (Král, Berka), 34. Sedláček, 37. Šmahel (Král, Sedláček), 53. Antal (Jílek, Verner) – 4. Venclík (Kuba, Borot), 58. Dufek (Crlík). Rozhodčí: Slavka, Vepřek — Pavel, Zapletal. Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 0:0. Střely: 41:28. Diváci: 150.

Blansko: Šenk – Antoňů M. (C), Verner, Pilát, Hanzlík, Sedláček (A) – Kuběna, Jílek, Jakubec, Berka, Grünwald, Král, Antal (A), Šmahel, Majola.

Hodonín: Luner (Zollpriester) – Směřička (A), Crlík, Rákoczy, Veselský, Běhal, Weber – Račický, Dufek (A), Jajcay – Kuba (C), Venclík, Borot – Koubek, Sedlák, Filásek.

Další výsledky: Uničov – Březina 3:1 (0:0, 2:1, 1:0), Rosice – Břeclav 5:6 (4:3, 0:1, 1:2), Kroměříž -Velká Bíteš 6:3 (1:2, 2:1, 3:0), Boskovice – Uherský Brod 11:4 (6:0, 3:0, 2:4), Brumov-Bylnice – Velké Meziříčí 3:5 (2:0, 0:2, 1:3), Uherský Ostroh – Uherské Hradiště 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Ve druhé části měli domácí raketový vstup do zápasu. Hned po 57 vteřinách se jal kotouče Král, nádhernou křížnou přihrávkou našel opět Šmahela, a ten poslal kotouč neomylně pod víko hostující brány. „Vytvořili jsme si dobrý tlak do brány, celkem jsme si je tam zamotaly, nakonec jsem se uvolnil a dostal přihrávku. O moc lépe to trefit nešlo a jsem rád, že to tam spadlo,“ hodnotil svůj druhý zásah Šmahel.

Blanenští byli rázem na koni a na jejich hře to bylo znát. Luner měl co dělat, aby udržel gólové šance před brankovou čárou, což se mu dařilo až do 34. minuty, kdy od modré propálil vše Stanislav Sedláček a upravil na průběžných 3:1.

Čtyři minuty před koncem druhé části přišla další chvíle Šmahela, který stál na konci domácího přečíslení a zkompletoval hattrick. „Ani si nepamatuju, kdy jsem naposledy dal hattrick, popravdě si myslím, že to gólman trochu podcenil a šel dolů trošku dřív, než asi měl,“ culil se po zápase tříbrankový střelec. Prostřední část tak ovládli blanenští hráči 3:0.

Závěrečná třetina přinesla pěkný hokej, ve kterém dominovali oba brankáři. Stav 4:1 změnil až rychlý brejk domácích, který založil Tomáš Verner, jenž našel rozjetého Jílka. Ten předložil kotouč Antalovi, který sice prováhal okamžik, kdy na něj zívala prázdná brána, i přesto využil místo v postoji Lunera a navýšil na 5:1.

Hostujícímu týmu se sice podařilo dostat kotouč do sítě, ale stalo se tak díky zásahu vysokou holí a gól nemohl být uznán. Opravdové snížení tak přišlo až 168 vteřin před koncem, kdy pas Crlíka využil Dufek a upravil na konečných 5:2. „Byl to skvělý zápas, Hodonín sem přijel jako favorit, hraje nahoře v tabulce. Odehráli jsme fantastický duel a zaslouženě vyhráli,“ hýřil radostí strůjce triumfu Šmahel.

1. Meziříčí 24 18 1 1 4 136:62 57 2. Boskov. 24 18 0 0 6 141:70 54 3. Ostroh 24 15 2 1 6 116:66 50 4. Uničov 24 11 3 4 6 105:101 43 5. Kroměříž 24 13 1 1 9 95:86 42 6. Hodonín 24 13 1 0 10 102:96 41 7. Břeclav 24 10 3 3 8 108:105 39 8. U.Brod 23 11 1 0 11 102:105 35 9. Hradiště 24 10 2 0 12 96:109 34 10. V. Bíteš 24 10 0 3 11 84:91 33 11. Blansko 24 7 1 3 12 81:107 27 12. Rosice 24 4 1 3 16 80:126 17 13. Bylnice 23 3 3 1 16 70:129 16 14. Březina 24 3 1 0 19 61:124 12