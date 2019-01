Boskovice – Po prohraném zápase v Boskovicích se blanenský kouč Petr Drahovzal neovládl a pustil se do rozhodčích. Chodbou boskovického zimního stadionu létala z jeho úst velmi peprná slova. Držet ho museli dva jeho kolegové z blanenské lavičky. „Rozhodčí nás hrubě poškodil. Na jeho výkon podám oficiální stížnost u hokejového svazu,“ řekl po utkání Drahovzal.

Trenér Dynamiters Blansko Petr Drahovzal. | Foto: www.skmb.cz

Po zápase moc nechybělo, abyste se při ochodu do kabin na rozhodčí vrhl…

Nevím, jak by to dopadlo, kdyby mě dva kolegové nedrželi. Tohle není můj styl, ale bouchly ve mně saze. Hlavní rozhodčí nás v závěru zařízl. Za tím si stojím. Musel jsem mu to, i když přiznávám že nevybíravým způsobem, říct.

Takže podle vás hlavní rozhodčí zápas nezvládl?

Možná tak první polovinu. Pak z toho udělal neskutečnou bramboračku. Já nemám ve zvyku se po rozhodčích vozit. Spíš hledám chyby v našem výkonu. Tak otřesný výkon rozhodčího jsem ale ještě neviděl. Počkám, až mi Boskovice pošlou záznam z utkání a podám na rozhodčího Skopala oficiální stížnost na svaz i asociaci rozhodčích.

Vraťme se ke klíčovým momentům utkání. Zákrok Antoňů dvě minuty před koncem a trestné střílení…

Antoňů zahrál puk rukou to ano, ale ne v brankovišti. Alespoň já to tak viděl.

A faul Tesaře při buly v závěru?

Já věřím Pavlovi, že v tom nebyl úmysl.

I přes porážku jste odehráli výborné utkání. Přiznal to i váš protějšek Tomáš Zeman…

Z mého pohledu jsme odehráli nejlepší zápas sezony. Bylo tam nasazení, přímočarost, dobře jsme bruslili. A konečně dávali i góly. Hráčům jsem v kabině řekl, že jsou pro mě vítězové. Víc k tomu nemám co dodat.

V pátek budete hrát bez Němce, Antoňů i Tesaře, které čeká disciplinárka. Je vymalováno?

Jsou to pro nás klíčoví hráči, tedy velké oslabení. Ale zápas v žádném případě nevypustíme. Půjdeme do něho naplno jako v Boskovicích. Je to play-off a stát se může cokoliv.

ČTĚTE TAKÉ: Dynamiters pohřbily poslední dvě minuty a emoce. Minerva vede