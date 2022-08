Vivi se narodila na farmě ve vnitrozemí Brazílie. Přestěhovala se do města studovat psychologii, ale v této profesi nebyla příliš úspěšná. Začala tedy prodávat dorty, protože ji pečení vždy bavilo a potřebovala si vydělat nějaké peníze. Osm let pracovala jako návrhářka dortů a prodávala je na zakázku. Dnes má pět milionů sledujících a něco, co začalo jako pracovní povinnost, se změnilo v hobby, které Vivi vydělává pěknou sumu peněz.

Dokonalá iluze. Cukrářka vyrábí dorty, které vypadají jako pizza či kotleta

V době, kdy se ještě Vivi živila jako dortová návrhářka, se snažila udělat cokoliv proto, aby zvýšila povědomí o svých dortech a rozšířila tak svou zákaznickou základnu. V roce 2021 proto začala produkovat videa se svými dorty a dávat je na sociální sítě. Okamžitě zaznamenala obrovský úspěch a za méně než jeden rok získala více než pět milionů sledujících napříč sociálními sítěmi s téměř dvěma miliardami shlédnutí.

„Sice ještě nejsem přímo televizní hvězdou, ale často jsem zvána do různých pořadů. Například v pořadu „Is it sweet or not“ jsem spolumoderátorem, ale mám sen mít vlastní show," vysvětluje usměvavá Vivi, která svůj dort vytváří v průměru šest hodin, ale někdy jí to zabere i týden.

Inspiraci bere od svých sledujících

Na sociálních sítích má obrovské množství fanoušků, kteří její dorty komentují stylem: „Myslím, že židle je dort," nebo: „Vsadím se, že její boty jsou také dort.“ A právě fanoušci ji inspirují ze všeho nejvíce. „Kdykoliv čtu komentáře od svých sledujících, neuvěřitelně mě to inspiruje a snažím se jim vyjít vstříc a dělat hlavně to, co mi navrhnou. Jsou mou obrovskou inspirací,“ směje se Vivi.

Cukrařinu dělá s láskou k řemeslu. Umí vykouzlit i dezerty bez mouky a cukru

„Byla jsem osm let návrhářkou dortů a vyráběla jsem dorty jak na prodej, tak na zakázku. Chtěla jsem ale kariérně růst a být minimálně celonárodně známá. Tak jsem začala natáčet videa na Tiktok a Instagram, jak krájím a ochutnávám své dorty. Od začátku se to snažím podat vtipně a už po prvních čtyřech měsících jsem měla milion sledujících. V tu chvíli jsem začala spolupracovat s různými značkami a už rok si proto vydělávám pouze reklamou,“ popisuje Vivi sen, který aktuálně žije.