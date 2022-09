Nový král Karel III. má mnoho zálib. Některé vynášejí miliony liber na charitu

Zájmy, aktivity a koníčky nového britského krále Karla III. by vydaly na obsáhlou knihu. Zabývá se ekologií, podporuje biofarmaření, rád zahradničí, provozuje vlastní televizi, sportuje, miluje umění a sám se mu věnuje – hraje na violoncello, maluje akvarely a dokonce je autorem pohádkové knihy The Old Man of Lochnagar. A jak to všechno nyní společně s královskými povinnostmi stihne? Kdysi řekl, že neobědvá a ušetřený čas raději využívá k práci.

Král Karel III. má rád výtvarné umění. Na snímku na návštěvě Národní galerie v Athénách. | Foto: Shutterstock