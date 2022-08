Umění vytvářené motorovou pilou. Dřevorubec vytváří díla, o která se lidi perou

Stejný obsah alkoholu má ale i velký panák likéru. V těsném závěsu za námi je Lotyšsko (13,19 litrů), Moldavsko (12,85 litrů) a Německo (12,79 litrů). Následuje Litva, Irsko, Španělsko, Uganda, Bulharsko a Lucembursko, které mají všichni nad 12 litrů čistého alkoholu na osobu a rok. Naopak téměř nulové hodnoty zaznamenávají státy jako Somálsko, Bangladéš, Kuvajt, Mauritánie či Saudská Arábie. A co se týče piva samotného, tak podle guinnesworldrecords.com se v roce 2019 nakoupilo v Čechách 188,6 litrů piva na osobu.

Nejsilnější pivo na světě

Podle serveru manofmany.com je s 67,5 % alkoholu nejsilnějším pivem na světě Snake Venom (Hadí jed) od skotského pivovaru Brewmeister. Ve skutečnosti pivo hadí jed neobsahuje, ale vypití celé láhve by vám otravu mohlo způsobit zrovna tak. Pivo je tak silné, že se prodává se štítkem, který obsahuje varování, že jeho vypití může způsobit zdravotní komplikace, pokud byste vypili celou láhev.

Nejrychleji vypité pivo

Prvenství si již 45 let (od roku 1977) drží dle beerrecord.com Američan Steven Petrosino, který vypil litr piva za 1,3 vteřiny. Jeho rekord dosud nebyl překonán. I když mu šlape na paty Angličan Peter Dowdeswell, kterému se podařilo totéž, ale bohužel později. I tak je ale držitelem rekordů v mnoha dalších oblastech pití piva dle www.recordholdersrepublic.co.uk – nejrychleji vypitá pinta, 2 litry, 2 půllitry, vypití piva brčkem, hlavou dolů a další rekordy. Zajímavý je také rekord, kdy jeho nositel vypil 45 litrů piva za tři hodiny.

Nejvíce vypitých piv

Držitelem světového rekordu je podle drunkard.com profesionální zápasník Andre Rene Rousimoff, kterého svět znal pod jménem Andre the Giant, který byl označován také za "Osmý div světa". I přesto, že není zapsán v Guinessově knize rekordů, mu prvenství jistě patří. Dle svědků (mezi něž patří i Hulk Hogan) mu totiž při jeho výšce 2,25 metrů a váze 240 kilogramů nedělalo problém vypít 120 – 150 láhví piva na posezení (o objemu 12 uncí). Zemřel v roce 1993, ale jeho rekord nikdy nikdo nepřekonal.

Vlastní pivo jako lék na vyhoření. Vaření zlatavého moku se podobá alchymii

Nejdražší pivo v historii

Podle webu luxatic.com patří titul nejdražšího piva v historii více jak 140 let staré láhvi s obsahem piva Allsopp Artic Ale. Pivo patřilo arktické expedici v roce 1875 a později se dostalo do aukce na eBay. První láhev v dražbě nedopadla zrovna dobře, když byla vydražena za nezajímavých 304 dolarů. Když však dostala láhev po dvou měsících další šanci, její cena se nakonec vyšplhala až na 503 300 dolarů, což je při dnešních cenách něco málo přes 12 milionů korunu. Není ovšem jasné, zda k prodeji prostřednictvím eBay nakonec skutečně došlo. Pivovar BrewDog však podle crystalmixer.com přišel na trh s pivem End of History, které si můžete koupit za krásných 20 000 amerických dolarů. Obsah alkoholu má však víc než kdejaká whisky, a to celých 55 %.

Nejrychlejší pivní míle

Pivní míle je rychlostní závod, který kombinuje běh a pití alkoholu. Na vzdálenost 1 míle (1,6 km) je účastník povinen nejprve vypít jednu třetinku piva a uběhnout jedno kolo, následně se postup opakuje u druhého, třetího i čtvrtého kola. Jakmile má závodník vypity čtyři piva a uběhl míli, závod končí. Prvenství si dle wikipedie.com aktuálně drží Kanaďan Corey Bellmore, který pivní míli uběhl za 4:28,1 min.