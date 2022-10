„Líbí se nám představa, že v určitém okamžiku se většina dětí ráda zastaví a představí si, že existuje paralelní svět, kde malá zvířátka žijí stejně jako my a používají věci, které jsme my lidé poztráceli. Snažíme se proto začlenit co nejvíce lidských předmětů, takže z korku od šampaňského se stane židle, z krabičky od zápalek psací stůl, z mušle stínidlo a poštovní známka se změní v nástěnnou malbu,“ vysvětluje člen týmu anonymních umělců, kteří si na Instagramu říkají @anonymouse_mmx.

Když tým AnonyMouse vytvořil první scenérii, trvalo mu tři měsíce, než vše dokončil. Dnes jsou však schopni pracovat mnohem rychleji.

„Všechny práce instalujeme uprostřed noci a nikdy neprozradíme konkrétní místo. Vidíme, že lidi baví zkoumat podle fotek, kde se místo nachází, analyzovat cihly a okolí a dobrat se k místu vlastní snahou,“ popisuje práci týmu.

Tým tvůrců miniaturních myších budov také doufá, že některé lidi inspiruje i k lepší péči o vlastní ulici. „Prostřednictvím svých instalací se také snažíme docílit toho, abychom místní obyvatele inspirovali a třeba i přiměli k tomu, aby změnili svou vlastní ulici k lepšímu. Rovněž věříme, že jsou naše instalace zajímavé také proto, že nikdo vlastně neví, kdo je jejich autorem. Proto se lidé mohou zaměřit hlavně na danou scenérii a ne na její tvůrce,“ udržuje anonymitu autor miniaturních instalací.