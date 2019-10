„V roce 1924 vstupují do činnosti sboru i ženy. S mužským sborem cvičí pořadová, prostná i protipožární cvičení. Žen bylo dvanáct,“ uvedl velitel kunštátské zásahové jednotky Jan Vaněrka.

Hasiči zprvu využívali koňskou čtyřkolovou stříkačku, kterou od roku 1864 vlastnila obec. V roce 1925 získali kombinovanou stříkačku od firmy Hrček a Neugebauer a v roce 1932 dvoukolovou motorovou stříkačku Stratílek. Sbor vlastní historický prapor z roku 1935. V současnosti je kunštátská zásahová jednotka zařazena do kategorie JPO III/1. K výjezdům členům slouží vozidlo CAS 32 Tatra 815. Sbor využívá také dopravní automobil Fiat Ducato a další vybavení.

„Naše jednotka je povolávána k přibližně pětadvaceti výjezdům ročně. Jedním z posledních zásahů byl požár rodinného domku, kde byl vyhlášen druhý stupeň. Za zmínku ale určitě stojí požár lesa v Bzenci z roku 2012, kde naše jednotka zasahovala čtyřiapadesát hodin,“ vypočítal Vaněrka. Kunštátští pořádají také tradiční ples, karneval pro děti nebo soutěže.

Sbor z Kunštátu se může pochlubit širokou základnou mladých hasičů. Mládežnický kolektiv vznikl v roce 2007. Tehdy si děti vybraly za svého maskota plyšového čertíka, a mladým hasičům se tak od té doby říká Čertíci. „Čertíků máme aktuálně dvaačtyřicet. Ve věku od tří do šesti let chodí do přípravky a od nastoupení školní docházky přecházejí do mladších žáků. Kluci, kteří začínali jako prvňáčci, se už stali nedílnou součástí sboru,“ uvedl vedoucí mladých hasičů Pavel Peterka. Čertíci mají za sebou také řadu úspěchů v soutěžích. Požární sport a další dovednosti pravidelně trénují.

„Loni jsme si půjčili od soukromníka kus pozemku a máme nové cvičiště, na kterém pilně trénujeme. Každé pondělí od jara do podzimu své kondice zdokonalujeme běháním, o prázdninách střelbou. V srpnu jezdíme na týdenní soustředění. Přes zimu se scházíme v klubovně, kde získáváme nové vědomosti převážně z oblasti požární prevence, výtvarně tvoříme a pilujeme zdravovědu a topografii,“ dodal Peterka.

Letos o prázdninách v Kunštátu začala stavba nové hasičské zbrojnice. Objekt vznikne v Palackého ulici na místě někdejších autobusových garáží. Stavba město přijde na asi dvacet milionů korun. „Nové prostory nám umožní kvalitnější přípravu, údržbu techniky a především plnohodnotné zázemí pro členy,“ sdělil velitel kunštátské zásahové jednotky Jan Vaněrka.