/VIDEO/ Nepočítaně hasičských vozů, sanitky, policie. Vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Část adamovské Ptačiny na nohou. V ulici Družstevní vzplál v pátek po sedmé hodině večer byt v pátém patře jednoho z panelových domů. Během chvíle se ocitl celý v plamenech a sídliště zahalil hustý kouř.

Z bytovky evakuovali hasiči podle prvotních informací sedm lidí. Pět po schodišti a dva pomocí automobilového žebříku. V péči záchranky skončily čtyři obyvatelé. „Po ošetření byli všichni ponechání na místě,“ řekla Deníku Rovnost mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Prvotní odhad škody se pohybuje v řádech milionů korun. Zmíněný byt je úplně zničený. „Při zásahu jsme nasadili dva vodní proudy. Na místě zasahovalo deset jednotek, včetně speciální techniky. Protiplynového vozu z Brna a také evakuačního autobusu, kde lidé z panelového domu našli dočasný azyl,“ informoval mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Podle místních lidí hořelo v bytě, který majitel pronajímal. Nedávno se do něj prý nastěhovali noví nájemníci. Údajně i s dětmi. Část obyvatel panelového domu se domnívá, že mohly manipulovat s otevřeným ohněm. Hasiči oficiální příčinu požáru zatím nesdělili. „K příčině požáru v tuto chvíli nemohu říct nic konkrétního. Je příliš brzy na nějaké závěry. Vyšetřovatel je na místě a nějakou dobu to potrvá,“ podotkl Mikoška.

Svědkové události Deníku na místě řekli, že se vše seběhlo velmi rychle. „Byla jsem zrovna ve sprše a slyšela, jak nějaké děti křičí hoří, hoří! Z bytu se nedalo vyjít, jak byl hustý a štiplavý kouř. Jsem astmatik a začala jsem se dusit. Bydlím v šestém patře na kraji a hořelo pod námi v prostředním bytě. Hasiči přijeli okamžitě, říkali ať zůstaneme s manželem v bytě. Pak nás vyvedli v dýchacích maskách. Tu hrůzu bych nikomu nepřála. Už předtím to byly pro nás v bytě strašné nervy, co bude,“ řekla jedna z obyvatelek bytovky v ulici Družstevní. Přála si zůstat v anonymitě.

Plameny šlehající z bytu v pátém patře byly vidět i v sousedních panelácích v ulici Petra Jilemnického. „Bylo to strašné. Viděl jsem to z okna a popravdě se mi udělalo dost zle. Podobný požár je asi noční můra pro všechny obyvatele bytovek. Já v jedné z nich žiju sedmačtyřicet let a něčeho takového jsem se vždycky strašně bál. Snad jsou všichni v pořádku,“ dodal další z místních.

Požár a také voda ze zásahu hasičů poškodily několik okolních bytů. Na místě se tři hodiny po požáru stále řešilo, zda v nich místní budou nocovat nebo budou neobyvatelné. „Máme tady člověka, který je s obyvateli panelového domu ve spojení. Část z nich je zatím v teple v evakuačním autobusu," řekl adamovský starosta Roman Pilát.

Jak doplnil, pokud to bude potřeba, má město připravené prostory, kde mohou lidé přespat. „Místa jsou na hasičské zbrojnici, v kulturním domě, případně ve školách. Zatím to ale vypadá, že rozsah potřebných kapacit nebude velký. Je to velmi nepříjemná situace nejen dnes, ale i v dalších dnech ohledně jednání s pojišťovnami, úklidem a podobně. Zvlášť teď před Vánocemi,

Poslední dva velké požáry na Blanensku zažili lidé v uplynulých týdnech. Hořela průmyslová hala v Letovicích a sklad v Bořitově.