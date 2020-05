Ingredience: 1 slepice, 1 větší cibule, 3 řapíky celeru, 4 stroužky česneku, 2 mrkve, 1 petržel, 1 pórek, kousek zázvoru, lžíce sádla, nové koření, celý pepř, 2 chilli papričky, sůl.

Postup: Slepici naporcujte, potřete sádlem, osolte, vložte do pekáčku a pečte asi půl hodiny v troubě předehřáté na 220 °C. Porce přendejte do hrnce, přidejte celou cibuli, česnek, řapíky celeru, kuličky koření, chilli papričky, zalijte vodou a pomalu přiveďte k varu. Odebírejte pěnu a mírně vařte asi 4 hodiny. Vývar přeceďte, přidejte na kostičky nakrájenou mrkev a petržel a oloupaný, rozpůlený zázvor. Vařte do změknutí petržele. Vyjměte zázvor, přidejte obrané maso, dosolte a ozdobte nakrájeným pórkem.

Zdroj: Shutterstock

Ingredience: 1 střední červená řepa, 1 jablko, 1/2 banánu, 3 lžíce zakysané smetany, lžíce ovesných vloček, lžička chia semínek, med nebo javorový sirup na doslazení.

Postup: Ovesné vločky a chia semínka promíchejte v misce se zakysanou smetanou a nechte pár minut nabobtnat. Řepu důkladně oloupejte a nakrájejte na menší kostky. Spolu s jablkem zbaveným jádřince a banánem ji důkladně rozmixujte. Vše promíchejte. Podle chuti můžete dosladit medem nebo javorovým sirupem.

Zdroj: Shutterstock

Ingredience: 800 g menších brambor, 150 g hladké mouky, 100 g polohrubé mouky, 2 vejce, 150 g slaniny, 200 g kysaného zelí, lžíce sádla, sůl.

Postup: Brambory uvařte ve slupce, nechte vychladit, oloupejte a nastrouhejte na jemném struhadle. Přidejte mouku, rozšlehaná vejce, trochu osolte a zpracujte těsto. Z těsta vytvarujte válečky široké asi 2 cm a nakrájejte na jednotlivé noky. Noky dotvarujte vidličkou a vařte v osolené vodě jednu minutu od vyplavání. Nakrájenou slaninu orestujte na sádle, přidejte zelí a krátce poduste. Vše promíchejte.

Zdroj: Shutterstock

Ingredience: 1 červená řepa, 2 mrkve, 1/2 celeru, 4 jarní cibulky, 5 stroužků česneku, hrst baby špenátu, 2 lžíce olivového oleje, 200 g sýru Feta, čerstvé bylinky podle chuti (rozmarýn, tymián, oregano, bazalka atd.), sůl.

Postup: Veškerou zeleninu, kromě baby špenátu, očistěte a nakrájejte na větší kousky. Vložte do pekáčku, pokapejte olivovým olejem, přidejte nasekané bylinky, osolte, dobře promíchejte a dejte péct do vyhřáté trouby. Když je zelenina tzv. na skus, nechte ji trochu vychladnout. Přidejte umytý špenát a nakrájený sýr.