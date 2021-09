6. Do pěny přidáme mouku a promícháme, vzniknou hrudky cukru s moukou.

5. Žloutek vyšleháme společně s cukrem do pěny.

4. Bílek oddělíme od žloutku. a vyšleháme jej do tuhého sněhu.

3. Šlehačku i jahodovou omáčku dáme do lednice vychladit.

2. Šlehačku vyšleháme s moučkovým cukrem do tuha.

1. Jahody omyjeme, očistíme od stopek. Pár si necháme na ozdobu, zbytek rozmixujeme společně s moučkovým cukrem do jemna.

