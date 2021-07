Národní tým se čtyřmi body skupině vévodí o skóre právě před Anglií. „Jsem velmi spokojený s výsledky, předvedená hra se mi líbila hlavně proti Chorvatům, které jsme v podstatě nepouštěli do šancí. Se Skotskem jsme se dopouštěli chyb ve hře, ale důležitá je výhra,“ pochvaluje si šampion československé nejvyšší soutěže se Zbrojovkou Brno z roku 1978.

Bedlivě sleduje také vystoupení dvou fotbalistů pocházejících z jižní Moravy Alexe Krále a Adama Hložka. První jmenovaný nastoupil v úvodním duelu se Skotskem v základní sestavě, ale v následném klání proti Chorvatsku naskočil do hry až ve druhé půli, Hložek se v obou zápasech dostal na trávník ve druhém poločasu. „Alex je v Rusku (obléká dres Spartaku Moskva – pozn. red.) svému týmu velkou oporou, ale první zápas na šampionátu mu nevyšel a nepředvedl tam, co by od sebe očekával. Nicméně byl to jeden duel a ještě se vše může změnit a on se ukázat. Adam zatímv obou případech střídal a jeho výkon se mi dost líbil. Klidně bych ho proti Anglii nasadil od úvodních minut, ale z křesla se radí dobře,“ smál se Jarůšek.

Nejvíc ho z pochopitelných důvodů zaujal Patrik Schick, jenž se postaral o všechny tři dosavadní trefy národního týmu na turnaji. „Dobře hrají ale taky kluci na kraji a stopeři. V prvním zápase se sice dopustili chyb, ale proti Chorvatsku se zvedli a kvalitního soupeře prakticky nepouštěli do šancí,“ zmínil bývalý reprezentant, jenž si za Československo zahrál patnáct zápasů.

Jeho následníci hájící barvy národního týmu mají podle něj šanci dojít na turnaji daleko. „Postoupíme ze skupiny. Máme dobře nakročeno a v této konkurenci je i postup do play-off velký úspěch. Pak se může stát cokoliv. Třeba nás někdo vyřadí v osmifinále, nicméně tento tým může jít i hodně daleko. Vždyť na mistrovství světa v hokeji jsme viděli, že o postupu rozhodne třeba jeden malý detail,“ přemítal Jarůšek.

Na šampionátu ho zatím nejvíc zaujaly zápasy Maďarů, kteří v Budapešti hráli před vyprodanou šedesátitisícovou arénou. Díky benevolenci tamější vlády se právě v Maďarsku jako na jediném stadionu konají utkání s plnou kapacitou. „Je zážitek vidět fanoušky na fotbale bez omezení, člověk už zapomněl, jaké to je. Bez nich by Maďaři asi těžko remizovali s Francií. Závidím všem, co se tam dostanou na fotbal,“ uvedl Jarůšek.

Nyní se ale osmašedesátiletý blanenský rodák těší především na bitvu národního týmu na legendárním Wembley proti domácí reprezentaci. „Bude to hodně defenzivní utkání,“ sdělil legendární brněnský středopolař.

Od národního týmu se tak očekává vysoce vyspělý výkon směrem dozadu. „Musíme v tomto směru navázat na utkání s Chorvatskem a neopakovat chyby v obranné hře ze zápasu proti Skotsku, kde nás dost podržel brankář,“ doplnil jiný bývalý vynikající hráč Zbrojovky Zdeněk Valnoha.