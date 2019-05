V domácí se sestavě se objevilo několik mladých hráčů s výhledem pro příští sezonu. Jedním z nich byl brankář Adam Svoboda, který se ale velmi brzy přesvědčil, co je to fotbalová rutina. Z trestného kopu ho překonal bývalý reprezentant Richard Dostálek.

Domácí Jan Stara sice brzy vyrovnal, ale další minuty patřily hostům. „ Kdyby Bosonohy dohrály brejkové situace, které měly za stavu 1:2, tak si myslím, že bychom zápas prohráli. Až do šedesáté minuty jsme hráli tak nevýrazně, jak hrajeme prakticky celé jaro,“ konstatoval Jan Havlíček, spolu s Lukášem Martínkem hrající trenér mužstva.

Domácí akcie zvedl právě příchod kouče Martínka v 61. minutě. „Jak nastoupil Lukáš, tak se naše hra oživila a zpřesnila. Navíc to vypadalo, jako by Bosonohy odpadaly fyzicky. My jsme v koncovce zápasu ze dvou dobrých přihrávek před branku, když útočník byl právě tam, kde má být, otočili skóre. Vítězství těší i proto, že teď už na hřiště pouštíme mladé hráče,“ dodal Havlíček.

Kromě Martínkova střídaní vyšel boskovickému trenérskému tandemu i tah se zařazením Martina Odehnala. Přišel na hřiště krátce po Martínkovi a byl to právě on, kdo zakončoval dvě utěšené domácí akce v závěru zápasu.

FC Boskovice - FK SK Bosonohy 3:2

Poločas: 1:2. Branky: 10. Stara, 83. a 86. M. Odehnal – 7. Dostálek, 18. Dohnal. Rozhodčí: Urbánek – Kunický, Julínek. ŽK: Černý, Havlíček, Daněk (vš. Bosk.). Diváků: 155.

Boskovice: Svoboda – Preč, Kolář, Daněk, Černý - Havlíček, Závodný (72. J. Odehnal), Havelka (68. M. Odehnal), Hlaváček (61. Martínek), Stara (90. Cichra) – Novák (88. Dračka). Trenéři: Lukáš Martínek, Jan Havlíček.