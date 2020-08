O jaké hráče se budete opírat, kdo bude lídr týmu?

Během posledních sezon se naše sestava poměrně stabilizovala, takže bych rád pokračoval v nastaveném systému, do kterého bych rád zapracoval i nějaké nové tváře. Máme dost dobrých fotbalistů, kteří tým táhli v posledních zápasech, a věřím, že to potvrdí i v nadcházející sezoně a noví borci se k nim přidají.

Superliga malého fotbalu mění formát, jak se vám zamlouvá?

V nadcházející sezoně se mění struktura soutěže. Myslím, že Superliga malého fotbalu měla být zachována tak, jak fungovala doposud. Na druhou stranu chápu, že vedení chtělo udělat nějakou změnu a ulehčit týmům od cestování poměrně velkých dálek na zápasy. Doufám, že nové rozdělení na dvě skupiny přinese oživení, v nadstavbové části nový náboj a přiláká i víc diváků.

Pomůže rozdělení do skupin k lepší účasti hráčů i na venkovních zápasech?

Některé týmy opravdu měly problém poskládat sestavu na venkovní zápasy. My jsme v posledních sezonách problém s účastí na venkovních zápasech neměli. Jestli menší vzdálenosti k jednotlivým utkáním prospějí k větší účasti hráčů, se uvidí během sezony.

Koho považujete za největší favority soutěže?

Je těžké před sezonou, která se rozběhne po půlroční přestávce, určit nějaké favority. To můžeme odhadovat až po podzimní části soutěže. Osobně si myslím, že každé mužstvo bude mít svojí kvalitu.

Co podle vás přinesou nováčci, co soudíte o jejich síle?

Pro každé mužstvo budou nováčci velká neznámá. V přípravných zápasech ukázali, že mají velkou kvalitu. Bude záležet, jak se jim podaří poskládat tým a hlavně, aby si ho udrželi celou sezonu. Pevně věřím, že přispějí k oživení soutěže.

Bude pro Blanensko cíl sesadit loni suverénní Brno?

V každé sezoně máme co největší cíle. Jak jsem již zmínil, letošní ročník bude vyrovnaný. Brno je v posledních sezonách velice silné a ani letos to nebude jinak. Samozřejmě se pokusíme tuto nadvládu ukončit, ale týmů, co bude chtít porazit Brno, bude víc.

Mohou se diváci těšit na případný start Jana Koudelky či Davida Kršky?

Start Honzy a Davida je v současné době vzhledem k jejich povinnostem ve velkém fotbale spíš utopie. Takže momentálně se tito vynikající fotbalisté s největší pravděpodobností na zápasech v malém fotbale neukáží.