Začátky nebyly nejjednodušší. Z různých stran totiž zaznívala řada negativních ohlasů, dost lidí se nad koncepcí spolku Žijeme hrou pozastavovala. Jenže zakladatelé unikátního projektu neustali a v sobotu mohli s nadšením sledovat, jak se více než 130 dětí prohání po fotbalovém trávníku v Lysicích při speciální výroční akci. Spolek totiž oslavil už deset let od svého vzniku a plánuje další růst, který by měl ještě více lákat a rozvíjet mladé talenty.

Spolek Žijeme hrou se v rámci oslav desátého výročí své existence představil na sobotní akci Lysice se baví. | Video: Deník/Jakub Tručka

V roce 2014 vše začalo spojením mládežnických kategorií Kunštátu a Olešnice. Postupně se přidávaly i další týmy a aktuálně už ve spolku kooperuje téměř třicítka trenérů, která se stará o různé kategorie.

A strůjci projektu najednou poslouchají výhradně jen chválu. Daří se jim totiž vychovávat talenty pro větší kluby i přilákat k fotbalu další děti. Ze spolku už se nejtalentovanější hráči dostali do Zbrojovky či Líšně.

„Člověk si vybaví, kolik za tím stojí každodenní práce velkého množství lidí, podpory obcí, trenérů a rodičů. Nyní jsme za těch deset let existence opravdu na úplném vrcholu našeho potenciálu,“ podotkl koordinátor sportovního úseku Žijeme hrou Vladan Horák.

Na sobotní akci Lysice se baví spolek zájemcům předvedl modelový trénink a bylo se na co dívat. Trenéři a mladí fotbalisté zaplnili celé hřiště, a to se přitom rozhodně nesešli všichni. „Sobotní akce byla něco neskutečného, mám ohledně toho jen velmi pozitivní emoce. A to jsme v Lysicích měli 130 dětí, což je polovina z naší hráčské základny. Když člověk vidí všechny na jednom místě, tak to vypadá fantasticky,“ usmíval se Horák.

Za deset let existence spolek prošel vývojem a aktuálně slaví největší úspěchy. „Když někomu pomůžeme dostat se do nějakého profesionálního klubu nebo do výkonnostního fotbalu, tak nás to těší. Stejně ale oceníme, když díky nám mladí hráči zůstanou u fotbalu na nižší úrovni. Radujeme se z každého úspěchu, hlavní ale je, když vidíme, že u spousty dětí se fotbal stal koníčkem na celý život,“ nastínil kouč, který zároveň v krajském přeboru vede Kunštát.

Spokojenost tak panuje především s tím, že se vedoucím členům projektu daří naplňovat hlavní motto – rozvíjet pravidelnou a dlouhodobou sportovní činnost u dětí. I proto trenéři tolik nelpí na výsledcích jednotlivých utkání, hlavní je vést mladé fotbalisty k vzájemnému respektu, přátelství a zábavnou formou zdokonalovat jejich potenciál.

Zároveň se chce nadále rozvíjet i samotný spolek, který už však v mnohých ohledech atakuje svůj vrchol. „Co se týká početního potenciálu, tak nyní máme vybudovanou opravdu širokou základnu. Ještě si ale myslím, že můžeme růst v oblasti práce s nejtalentovanějšími hráči, na to se v příštím období chystáme ještě víc zaměřit,“ doplnil Horák.