V 88. minutě obelstil dva protihráče a nachystal vyrovnávací trefu pro Wale Musu Alliho. V nastavení pak Ševčík přesnou ranou zpoza vápna vystřelil Zbrojovce postup. „Byl výborný a věříme, že tím může chytit nazpět sebevědomí. To, že zůstal na hřišti až do konce a rozhodl zápas, mu může jen a jen pomoci. Klíčovou akci předvedl už před prvním gólem, kdy prošel přes dva hráče,“ vyzdvihl jeho výkon na klubovém webu Dojčan.

Táborsko - Zbrojovka 1:2

Poločas: 0:0. Branky: 59. Ledecký – 88. Alli, 90. Ševčík. Rozhodčí: Szikszay – Mokrusch, Wolf. ŽK: 65. Mezera – 53. Šural. Diváci: 400.

Táborsko: Zadražil – Tusjak, Mach (63. Provazník), Plachý, Mezera, Kosek (85. Varačka), Kopřiva, Alexandr (63. Bezpalec), Sy (63. Šplíchal), Ledecký (78. Svatek), Bederka.

Zbrojovka Brno: Šiman – Hrabina, Šural, Hlavica, Divíšek (78. Granečný) – Souček (63. Blecha) – Hladík, Ševčík, Pachlopník (63. Fousek), Alli – Řezníček (63. Rogožan).

Brněnský celek se ovšem se dvanáctým týmem druholigové tabulky notně nadřel. Když v 59. minutě domácí forvard David Ledecký udělal kličku gólmanovi Jakubu Šimanovi, šlo Táborsko do vedení. „Byl to těžký zápas. V poli jsme byli možná lepší, drželi jsme míč, ale jen po šestnáctku. Nedokázali jsme si vypracovat mnoho šancí, těch pár jich pochytal gólman. Když jsme navíc inkasovali laciný gól, dostali jsme se rázem do složité situace. Pak se nám ale v závěru povedlo zabrat a otočit skóre. Přes bolest a nervy máme postup, což jsme chtěli. Vyplatilo se nám hrát do posledních vteřin,“ ulevilo se Dojčanovi i celé Zbrojovce.

Po roce a půl naskočil v základní sestavě Zbrojovky Ondřej Pachlopník, takže operované koleno po sobotním zákroku hradeckého Adama Gabriela neutrpělo újmu. Na trávníku vydržel do 63. minuty společně s Jakubem Řezníčkem a Filipem Součkem. „Takto jsme to bez ohledu na výsledek měli v plánu. Řezňa se Sukem patří k nejvytíženějším hráčům a Ondra Pachlopník je po zranění, takže ti měli plánované hodinové vytížení,“ objasnil asistent trenéra.

Šanci od první minuty dostali brankář Šiman nebo obránci Jan Hlavica s Josefem Divíškem. Vzhledem k drobným zdravotním problémům k utkání vůbec neodcestovali Jiří Texl a Lukáš Endl, nemoc vyřadila Šimona Faltu. „Mimo trénink zůstává Štěrba, kterého ještě čeká poslední vyšetření,“ zmínil Dojčan stopera, který v utkání s Hradcem Králové utržil ránu do hlavy.

Už v sobotu od čtyř hodin odpoledne čeká na Zbrojovku v pražském Ďolíčku prvoligový duel s Pardubicemi. „Věříme, že na utkání dorazí hodně fanoušků. Když jsme v úvodu sezony vyhrávali venku, byla u toho vždy početná podpora, která nám nesmírně pomohla. Teď nás čeká důležité střetnutí a byli bychom rádi, kdyby nás atmosféra na tribunách opět povzbudila,“ doufal Dojčan.