„Jsem pozitivní, situace okolo pandemie nám nijak neublížila, Bohunice bychom na jaře stejně nedohnali, a tak se můžeme v klidu připravovat na další ročník,“ nedělá si z aktuální situace těžkou hlavu Havlíček. Od dalšího ročníku nejspíš opustí dvojroli hráč-kouč a hodlá se věnovat pouze trénování.

Co dělá fotbalista a hrající trenér, když nemůže hrát fotbal?

Jako fotbalista pracuji na kondičce, jdu si aspoň zaběhat. Jako trenér se snažím vzdělávat a sbírat informace, chci se posouvat dopředu. Bohužel různé semináře pro trenéry byly vzhledem k aktuální situaci zrušené, tak mi aspoň zbývá víc času na rodinu.

Takže doma jsou spokojení, že mají tátu doma?

Manželka i děti jsou teď šťastní, jsou rádi, že jsem o víkendech doma. Ale říkal jsem jim, aby si na to, že jsem doma, moc nezvykali (smích), že situace kolem koronaviru za chvilku skončí a budeme zase trénovat a hrát.

Dotýká se vás aktuální situace v civilním zaměstnání?

Naštěstí ne. Firma, pro kterou pracuji, funguje normálně a příliš nás momentální situace nelimituje.

Cítíte se víc jako hráč, nebo trenér?

Trénování mě baví a chci trénovat víc, takže čím dál víc převažuje role trenéra. Zahrál jsem si dost a bude mi stačit, když si půjdu kopnout za naše béčko.

Dá se to tedy chápat, že v krajském přeboru jako hráč končíte?

V klubu jsme se dohodli, že od nové sezony bych za áčko již neměl nastupovat.

Měl jste nějaké problémy jako hrající trenér s autoritou v kabině, třeba když jste spálil brankovou příležitost nebo se něco úplně z vaší strany nepovedlo?

Pokud z pozice útočníka nedám branku, mě osobně to vždycky mrzí dvojnásob. Jako hráč to vnímám tak, že celý tým na mne v tu chvíli pracoval, připravil mi šanci a já ji zmařil. Jako trenér chci dát zase týmu to nejlepší. Pokud je třeba něco dalšího týmu říct, vezme si slovo v kabině vedoucí týmu Milan Strya.

Jak nyní vypadá příprava?

Momentálně se hráči připravují individuálně. Od oznámení o konci letošní sezony jsem dal hráčům určitou volnost. Myslím, že si také potřebují odpočinout, strávit víc času s rodinami a přítelkyněmi. Jsem s nimi ale v kontaktu a po kondiční stránce určitě hráči nic nezanedbají. Doufám, že nám bude co nejdříve umožněno jít na hřiště alespoň po skupinkách, ať můžeme zkoušet různé herní situace. Do začátku nové sezony je ještě daleko a pokud bude vývoj okolo pandemie příznivý, bude dostatek času tým připravit.

Jak to vypadá s Antonínem Kolářem, u něhož to v létě 2019 vypadalo, že ukončil kariéru?

Tonda Kolář skončil, na podzim jsme ale měli určité problémy se sestavou, takže jsme ho oslovili a jsme rádi, že nám ještě pomohl.

Ukončí pandemie koronaviru některým starším hráčům kariéru, nebo se dotkne jinak týmu?

Ze starších hráčů se to může týkat Lukáše Martínka nebo Robina Müllera, ale to se musíte zeptat jich. V klubu se připravujeme i na takovéto možnosti. Mladší hráči mají také kvalitu a věřím, že bychom i tak minimálně střed krajského přeboru v pohodě hráli.

Po podzimu jste skončili druzí, není vám trochu líto, že soutěž skončila?

Věřím, že by se neopakovalo minulé jaro, kdy jsme po podzimu byli na špici soutěže a pak jsme na jaře vybouchli. Škoda, že se tenkrát v zimě nepodařilo přivést Jiřího Fadrného, možná by pak druhá část sezony dopadla lépe.

A letos? S Bohunicemi se tedy potkáte opět na podzim…

Co se týče letošní ukončené sezony, je to škoda, měli jsme kvalitní zimní přípravu, marodka byla v podstatě prázdná. Můj názor je, že Bohunice bychom nedohnali. Je to tým, který svým kádrem patří do divize. Boskovice by se popraly o první trojku.

Jaké jsou plány do další sezony?

S áčkem určitě chceme hrát lepší střed tabulky. Nesmíme ale zapomínat i na naše béčko, které chceme v I. B. třídě zachránit, abychom měli nějakou návaznost na krajský přebor. Proto bych rád, aby hráči, kteří se nedostanou do nominace áčka, šli pomoct záložnímu týmu.

V kádru jsou starší hráči, kapitána ale dělá mladý Michal Daněk. Čím to?

Kabina si ho zvolila, je to poctivý a spolehlivý kluk, všichni ho berou a nemám s ním sebemenší problém.

Kdo vás nahradí v útoku?

Chci, aby mne nahradil mladý Jan Novák. Dávat branky umí, takže z tohoto pohledu na něho budeme dost spoléhat.

A další mladí hráči?

Máme hodně kluků kolem ročníků 2000 a většina z nich se stále zlepšuje. Myslím, že budou na soutěž typu krajský přebor časem připraveni.

Co posily?

Chceme pracovat s těmi hráči, kteří momentálně v Boskovicích jsou, a nějaké příchody neplánujeme.

