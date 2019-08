Fotbalisté Vyškova sice v minulém ročníku dosáhli svého nejlepšího umístění ve svém pětiletém účinkování ve třetí nejvyšší soutěži, nicméně před tímto podzimem se jim kádr málem rozpadl. Trenér Jan Trousil, bývalý pevný pilíř zadních řad prvoligové brněnské Zbrojovky, musel narychlo sestavit prakticky novou základní jedenáctku.

V Blansku v ní od začátku nastoupilo šest nových hráčů a vlastně jen dva muži, záložníci Lukáš Lahodný a Michal Klesa, kteří na jaře patřili do základu. „Pro mě ale Vyškov stejně zůstává jedním z favoritů. Loni byl pátý a ve špici hraje prakticky všech těch pět let. Takže jsou to určitě velmi cenné body. Samozřejmě že i naše sestava si musí zvykat na nové hráče, bude chvíli trvat, než si to sedne. Proto výkon nějak rozebírat nebudu a jsem rád, že se nám úvod vydařil,“ zdůraznil trenér FK Zbyněk Zbořil.

Ten se už po zápase už zaobíral tím, co jeho svěřence čeká. Nejbližšími soupeři budou B týmy prvoligovým Baníku Ostrava a Fastavu Zlín, které byly po nevydařeném experimentu se samostatnou juniorskou ligou vráceny do třetí ligy. „Já jsem nebyl zastáncem juniorské ligy, takže jsem rád, že se béčka vracejí. Je to vlastně konfrontace s prvoligovými hráči. Baník s námi hraje v neděli, kdy áčko bude mít po zápase, takže se může stát, že rezervu posílí tři čtyři lidi z áčka. Baník sice první zápas výsledkově moc nezvládl (v Novém Městě jen remizoval s Vrchovinou 1:1, pozn. red.), ale z toho nelze vyvodit vůbec nic a musíme se připravit na maximálně těžký souboj,“ zdůraznil blanenský lodivod.

Také předseda klubu Jiří Crha vyzvedl cenu získaných bodů pro další účinkování mužstva v MSFL. „Je to obrovský úspěch. Ale myslím si, že každý zápas, který vyhrajeme, bude úspěch. A žádný zápas nebude jednoduchý. Ale ten první je vždycky mimořádně důležitý. Vzpomněl jsem si na náš vstup do MSFL před třemi roky. Tuším, že jsme hráli s Hlučínem, nebo někým tam ze severu, a prohráli jsme 0:1. To tehdy byl docela slušný výsledek. Měli jsme obavy z výprasku. Naše tehdejší mužstvo bylo úplně někde jinde kvalitativně. Dneska víme, že tu kvalitu máme,“ zdůraznil.

První muž FK Blansko vůbec nezastíral, že stejnou radost jako na ukazatel skóre mu dělal pohled na tribuny, kam domácí pokladník prodal rekordních 1 288 vstupenek. „Opravdu jsem si zápas užíval, ta atmosféra byla úžasná,“ chválil blanenské fanoušky Crha.