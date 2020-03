Předehrávané 32. kolo otevřelo jarní maraton Moravskoslezské fotbalové ligy. Blanenští z pozice lídra zajížděli na hřiště Uničova, kde nedokázali soupeři vstřelit branku a domů se vracejí po prohře 0:1 bez bodu.

Fotbalisté Blanska. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lubomír Budný

Úvodní část vyšla blanenským poměrně dobře. Tým kouče Zbyňka Zbořila si dokázal vypracovat šance a nechybělo mnoho k tomu, aby šlo Blansko do kabin za stavu 2:0. „Byl to klasický první zápas na jaře. Horší terén, hodně soubojů a rozhodovaly maličkosti. My jsme v první půli neproměnili dvě šance, Bartolemea i Lahodného vychytal Uvízl, což mohl být zlomový moment utkání,“ litoval neproměněných šancí blanenský lodivod.