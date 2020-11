Odborník na fotbalový rozvoj Jiří Vorlický se ovšem dál snažil změnit současný systém a nyní po říjnovém zatčení místopředsedy asociace Romana Berbra aktivizuje především funkcionáře okresních klubů. „Na Moravě si myslíme, že jsme byli vždycky proti Berbrovi, proto je to u nás všechno strašně krásné a v pořádku. Ale není,“ řekl boskovický rodák v rozhovoru pro Deník Rovnost.

Jak vnímáte zatčení místopředsedy asociace Romana Berbra?

Jde o přirozený proces v naší společnosti, ke kterému dřív nebo později muselo dojít. Některým už zkrátka po všech kauzách došla trpělivost. Aby se ale něco takového podařilo, muselo se aktivovat víc lidí. Zároveň nebuďme naivní. Teď koná policie, která odvedla dobrou práci, ale propojení na různá místa je obrovské. K nám se dostanou jenom dílčí informace.

O změnu jste se snažil i přímo v asociaci, ale před dvěma lety jste dostal výpověď. Co se od té doby změnilo?

Na ní jsem pracoval s více lidmi už od roku 2008. Nejprve na okresní a krajské úrovni, v nejvyšších patrech asociace až později. Před dvěma lety ale nebyl ještě vůbec nachystaný nějaký evoluční proces. Mocní lidé sice odvolali spoustu mládežnických trenérů a odborníků, ale společnost nebyla připravená na jejich akci reagovat, neměla totiž dostatek informací.

Už tehdy jste veřejně kritizoval nastavený systém za Berbrovy vlády. Jaký byl?

Nekritizoval jsem systém Berbra, ale systém obecně. A určitě neznamená, že když odejde Berbr, že se struktury změní. Je to vystavěné na moci z doby diktatury a finančního obohacování. Teď navíc nastává období, kdy všichni silní hráči lobbují za to, aby si udrželi moc, a drtivá většina čeká, jak všechno dopadne. Pak je tady hrstka lidí, která se snaží třeba skrze Fevoluci aktivovat právě tu většinu.

Projekt Fevoluce

Změň svůj okres, změníš český fotbal. Takové je motto iniciativy Fotbalová evoluce, kterou představili bývalí reprezentanti Vladimír Šmicer, Jan Koller a Milan Baroš či někdejší funkcionář FAČR Rudolf Řepka. Projekt cílí na lidi, kteří ve fotbale pracují na okresech. „Fotbalová evoluce znamená svobodu okresní kopané v jejím rozhodování. Chraňte a pečujte o své kluby, své hráče a děti v okrese, a bojujte za lepší podmínky,“ stojí na webu fevoluce.cz.​

Jak by měl vypadat další vývoj aktuální situace v českém fotbale?

K tomu se vyjadřuje poměrně dost lidí, které je potřeba rozdělit. Někteří jsou zvyklí dostávat jasné odpovědi. Většinou pracují s vizemi, jako by řídili firmu, mají velmi krátkodobé cíle. Pak jsou další, kteří vnímají, že společnost se musí zaktivizovat, aby měla chuť diskutovat o určitých věcech a následně je tvořit. Důležitější je se spíš ptát, jaká situace je v současné době.

Jaká tedy je?

Moc zatím vítězí. Vlivní lidé se scházejí a rozdělují funkce. Zatím tady není nikdo, kdo semkne masu, která událostem jen přihlíží a nevěří, že změny můžou nastat. Lidé, kteří by to dokázali, skončili u asociace před dvěma lety. K reálné proměně politicky volených funkcí podle mě dojde jen kosmeticky.

Proč jste podpořil Fevoluci?

Před dvěma lety jsem jasně vyjádřil svůj postoj, že se snažím působit na prostředí tak, abychom co nejvíc odráželi nekalé věci, které se v něm dějí. Říkal jsem, že když skončím na svazu, práci si najdu jinde a budu v ní pokračovat. A to se nikdy nezměnilo. Teď tady není nikdo jiný, kdo se otevřeně staví do první řady, proto nevidím jinou možnost, než se přidat k Fevoluci. Navíc jednotlivec nic nezmůže.

Jaký je její úkol?

Jde o projekt, který nabízí možnost mnoha dalším lidem, aby se měli o koho opřít. V tom jsem aktivní i v našem okrese. Dělám totiž fotbal proto, že jsem hlavně trenér, rodič a člověk, který si prošel jeho prostředím od amatérské až po profesionální úroveň a v mnoha jeho podobách. Uvědomil jsem si, jak zásadní je, když vás do výkonných rolí vyberou politici, a jak zásadní rozdíl je, když vás tam bere odborník.

Co teď plánujete?

Chci neustále mluvit nahlas a aktivizovat lidi, kteří si uvědomují, že do výkonných rolí nás opravdu nemůžou volit politici. Politik je tady totiž od toho, aby zastupoval občany, tedy i fotbalisty, ale ne aby jim diktoval, jakým způsobem mají odborný proces vést. A v našich podmínkách se to bohužel děje.

Řekl jste, že jste aktivní na okrese. Co přesně děláte?

Požádal jsem tam o schůzku kluby z mikroregionů a setkal jsem se už s desítkami klubových zástupců.

Jak na vás reagují?

Mám velmi pozitivní pocit, protože všichni teď touží po informacích a setkávání. Někteří pro své kluby pracují velmi dobře, jenže práce na okresním fotbalovém svazu jde mimo ně. Uvědomují si ale, jak mohou být užiteční.

Jaký je stav malých klubů?

Kvůli špatnému systému jim umírají i členové. Zdravě nastavený klub se pozná podle počtu mládežnických týmů. Jsou ale většinou naučené mezi sousedními obcemi spíš válčit, místo toho aby společně tvořili nový směr. Většinou jen berou hráče pro své potřeby. Pokud hledám sponzory hlavně k mužům, nejde o investice do budoucna. Tu kulturu musí změnit a podporovat svaz.

Je teď osvěta v okresních klubech v aktuální situaci ještě víc důležitá?

Je důležitá celý rok a hlavně veškeré informace mají klubům předávat zvolené výkonné výbory v okresních a krajských svazech. To se děje spíš účelově, protože lidem vyhovuje, že nemusejí nic dělat. Nepotřebují pro nikoho enormně pracovat, naopak si udržují své pozice a nahlas říkají, že všechno dělají poctivě. Pokud ale chci dělat veřejnou funkci, musím jezdit do klubů a ptát se. Ne říkat, že není čas. Zjišťuji, že teď supluju činnost, kterou mají dělat volení zástupci.

Je situace na Moravě jiná než v Čechách?

Na Moravě si myslíme, že jsme byli vždycky proti Berbrovi, proto je to u nás všechno strašně krásné a v pořádku. Ale není. V regionální akademii Jihomoravského kraje byli dřív odvoláni trenéři z politických důvodů a žádný z klubových nebo okresních předsedů nezareagoval. Nejsem vůbec proti zapáleným dobrovolníkům, jen proti systému, že k nim nepřiřazujeme placené odborníky.