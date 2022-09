Po dvou kolech tak mají čtyřnásobní šampioni celostátní soutěže pouze jeden bod. „Když pět roků vyhráváte, napočítali jsme snad padesát zápasů bez prohry, nanejvýš remízy, a dvakrát vybouchnete, pak člověk sedí doma a hledí do zdi, nejsem schopný to vstřebat,“ přiznal brněnský kapitán Tomáš Pospiš.

To Blanensko k úvodní výhře 9:1 v Pardubicích přidalo dva cenné body. „Asi jsme nemohli chtít tři body, i když jsme k nim měli blízko, remíza je taková optimální,“ pronesl blanenský hráč Milan Machálek. „Bylo to fotbalově velmi kvalitní utkání, líbilo se mi. Hrálo nás sedm, což nám vyhovovalo, furt jsme střídali a zůstali v tempu. Myslím, že jsme vyhráli hlavně týmovostí, dřeli jsme a fotbalisty taky máme skvělé,“ prohlásil Machálek.

Brněnský kapitán vidí zásadní potíž v rozsáhlé marodce, na níž se nacházejí Stanislav Lerch, Patrik Levčík, Dominik Moučka, Tadeáš Zezula, Čeněk Cenek nebo Milan Klimeš. „Na to, že jsme v uvozovkách jak slepení psi, se s tím pereme zdatně. Zdálo se mi, že herním projevem jsme Blanensko přehrávali. Přitom jsem napočítal, že ze základní sestavy bylo víc kluků na tribuně než na hřišti, šest zraněných je už fatální, když si pomyslíte, že hrajeme v deseti lidech. To je prostě divočina, tím však nechci směřovat k vymlouvání. Vnímám pozitivně, že hrajeme s mladými, pomalu se do toho dostáváme, ale nejde naprosto dominovat jako dřív. Když ze skládačky vypadnou jeden dva lidi, je reálné to uhasit, ale nám chybí šesti lidí: Staňa Lerch a Levča stojí kvůli potížím s koleny, Moučis si utrhl křížák, Maci stál pro kartu a tak dále. Hodně lidi bylo mimo, přesto jsme podali lepší výkon než v Olomouci, kam jsme se jeli první poločas zúčastnit a druhý už jsme se prostě nechytli,“ pronesl Pospiš.

Brněnský kapitán poslal Vikings v duelu s Blanenskem do vedení, které ve 24. minutě navýšil Marek Vintr, jenže za tři minuty srovnal Machálek. „První gól jsme dostali blbý, kdy hráč vystřelil a trefil našeho hráče do zad, pak to šlo do naší brány, takže spíš smolná trefa. Domácí fakt byli výborní na míči a parádně se posunovali, zajišťovali, následně padl druhý gól. I když jsme prohrávali, nehádali jsme se, zatímco když jsme začali hrát lépe a dorovnávali, u domácích létaly nadávky, i proto jsme zápas otočili, porazil se tím sami,“ všiml si blanenský hráč.

Vikings Brno – MF Blanensko 3:3 (2:1), pokutové kopy 2:3

Branky a nahrávky: 12. Pospiš (Presl), 24. Vintr (Presl), 59. Doubravský (Matyska) – 27. Machálek (Fládr), 39. Paděra (Muzikant), 49. Paděra (Machálek), rozhodující penalta Machálek. Rozhodčí: Tomiga – Růžička. ŽK: Rus (Blanensko).

Vikings Brno: Dominik Kunický (Lukáš Zrzavý) – Lukáš Matyska, Jan Hloch, Tomáš Zeman, Patrik Lidmila, Tomáš Krejčíř, Marek Vintr, Tomáš Pospiš (C), Bohumír Doubravský, Jakub Dobšíček, Tomáš Prokeš, David Presl.

MF Blanensko: Jakub Klimeš – Milan Machálek, Adrian Nemšovský, Zdeněk Fládr, Ondřej Paděra (C), Aleš Rus, Petr Matoušek, Radim Muzikant.

Ve druhém poločase dvěma brankami otočil skóre blanenský hrající kouč a kapitán Ondřej Paděra. „Faktor Paděra hraje stále obrovskou roli, do čeho kopne, z toho je gól. Chci mu tímto vyseknout poklonu, jeden gól dal snad břichem a druhý uklidil nekompromisně. Hosté měli čtyři šance a dali tři branky, zatímco my se zase šíleně nadřeli na tři góly, spoustu šancí jsme nedali. Taky jsem na tom měl velký podíl, musíme být efektivnější. Hosté byli šikovní v kombinaci, byť nedojeli ve velkém počtu, někdy je to ku prospěchu, protože jsou pořád ve hře,“ podotkl Pospiš.

Až minutu před koncem poslal utkání do penaltového rozstřelu domácí Bohumír Doubravský. „Je to škoda, ale Brno hrálo výborně power play. Měli jsme šance a kdybychom dali gól na 4:2, je po zápase. Jenže Brno je fakt fotbalově výborné a jeho power play se hrozně těžce bránila. Zvládali jsme to, jenže ke konci přišla chybka a gól 3:3,“ pravil Machálek.

Po vyrovnání se ulevilo i domácím. „Mohli jsme být rádi, protože za stavu 2:3 šli hosté snad dvakrát nebo třikrát na posledního Boba. V poslední minutě jsme srovnávali a mohli jsme vytěžit dva body, ale i jeden beru,“ řekl brněnský kapitán.

Pospiš vynechal penaltový rozstřel na Euru i v Superfinále, tentokrát se do něj zapojil a stejně jako Lukáš Matyska proměnil, ovšem neuspěl Tomáš Prokeš, zatímco všichni blanenští exekutoři se nemýlili, rozhodující penaltu si připsal Machálek. „Ne že bych chtěl tak jít, moc penalty nekopávám, Paděc si vzal první, pak Zdena Fládr druhou a dalším klukům se moc nechtělo. Tak říkám, buď dám, nebo nedám a šel jsem, Potom si ze mě kluci dělali srandu, že jsem dal výherní penaltu,“ usmál se Machálek.

Pospiš si uvědomuje, že tíha zodpovědnosti za brněnské výkony leží na českých reprezentantech, jako je právě on. „Chybí nám gólová kvalita, upřímně mně zvlhl střelný prach. Doufám, že se brzy dostanu zpátky, chvilkami jsem měl pocit, že nedám gól už ani na tréninku. Musí se teď projevit ti starší, co jsou v týmu, když budu k sobě upřímný, ani ode mě to nebylo ono. Doufám, že do příštích zápasů se to zlepší. Každý duel je taková zkouška, protože se scházíme v sestavě, ve které jsme se nikdy nesešli a hrajeme tak poprvé. Z mého pohledu je velká škoda, když noví hráči nemají takovou rutinu. Dřív jsme se dokázali před zápasem aspoň jednou za týden sejít, sice jen na tři čtvrtě hodinky a dali si bago, ale šli jsme do utkání hodně sebevědomí a těšili se. Trénink před zápasem nám hodně pomohl, teď se tolik nescházíme, což je patrně stěžejní,“ uvedl brněnský forvard.

Svěřenci kouče Zdeňka Táborského berou současnou situaci také jako prostor ke zkoušení. „Řekli jsme si s Tábou, že pokud máme vyzkoušet nové věci, tak v této půlce sezony. Samozřejmě rezonují otázky, abychom se vůbec dopracovali do play-off, ale pokud nebudeme v nejlepší čtverce ze šesti, nemáme ani v play-off co dělat. Je jasné, že teď bude lepší reagovat na změny a přizpůsobovat se, ať jsme rezistentní jako bakterie, než hasit až v play-off, když něco hoří. Vnímám pozitivně nasazení a snahu, které nám nelze upřít. Proti Jihlavě však už nesmíme zaváhat, takže hlavy nahoru a nenabečíme, musíme makat a zvednout se, když si chceme zpátky dojít pro titul,“ nabádal Pospiš.

Brno v loňském ročníku podlehlo až ve finále po penatovém rozstřelu 2:3 Staropramenu Praha a nikdo nepochybuje, že i po dvou zaváháních stále patří mezi největší favority soutěže. „Nikoho mi nenáleží posuzovat, byť po šesti letech v soutěži bych si to snad mohl dovolit. Myslím, že Olomouc a Blanensko patří dlouhodobě do kvalitnější části tabulky, i když nevím, s čím další týmy dojedou. Už nechceme ztratit body a doufám, že se nám to podaří, abychom nekompromisně prošli půlsezonou a mohli se připravit dál. Doufám, že ve druhé půlce už na tom budou zranění kluci dobře, když se to povede, budeme kvalitnější odzadu a snad už nezaváháme,“ přál si Pospiš.

Blanenský nováček Machálek má po své povedené premiéře v Superlize malého fotbalu na co navazovat. „Kluci mě poprvé oslovili přes kamaráda z Prostějova, zda mám čas. Taková příležitost se nenaskytne každou chvíli a rád jsem si šel zahrát,“ pravil fotbalista, který na začátku utkání nastoupil v útoku. „Jak jsem dal gól, tak jsem se přesunul do obrany, což mi víc vyhovuje. Nejsem střelec zabiják, spíš poctivý dozadu, do útoku jsou lepší kluci,“ vysvětlil Machálek.