Blansko - /ROZHOVOR/ FK Apos Blansko má eso v rukávu. Od jara by měl v blanenském dresu nastoupit Zdeněk Traxl.

Zdeněk Traxl | Foto: DENÍK/Archiv

Pětadvacetiletý útočník druholigového Fulneku a bývalý hráč Blanska nebo Rájce náhle skončil svoje angažmá a vedení blanenského klubu po něm okamžitě sáhlo. „Jsem rád, už bych rád hrál doma,“ říká k tomu Traxl.

Je něco, co by mohlo ještě zhatit váš přestup do Blanska?

Kluby jsou asi dohodnuté, ale ještě máme nějaké jednání s Fulnekem.

Na kolik procent to tedy vidíte?

Tak na devadesát devět.

Druholigový fotbalový klub ve Fulneku, kde jste dosud hrál, se dostal do finanční krize, kvůli tomu jste zřejmě odešel také…

Já jsem byl ve Fulneku spokojený. Tohle nikdo nečekal. Před Vánocemi nám hráčům řekli, že si máme hledat jiné angažmá. Vůbec jsme to nečekali. Možná, že vedení to vědělo dřív, ale pro nás to byl docela šok.

Proč zrovna Blansko? Měla o vás zájem třeba i Břeclav…

Už se mně nikam nechce, chci být doma. Navíc jsem tady hrával. Když mě oslovil pan Ťoupek, byl jsem rád, trenéra Vašíčka znám, do Blanska se těším.

Budete moct trochu polevit a hrát víc „na pohodu“? Přece jen, Blansko hraje třetí ligu…

Pohoda to určitě nebude, změna asi ano. Ale fotbal to bude podobný.

V čem je podle vás největší rozdíl mezi druhou a třetí ligou?

My jsme hráli s Fulnekem také jednu sezonu třetí ligu. Řekl bych, že hra je asi podobná, ale největší rozdíl je v taktické stránce.

Znáte se s některými blanenskými hráči?

Když jsem přišel na trénink, tak jsem tam kromě Davida Bednáře skoro nikoho neznal.

Nebojíte se, že vnesete rivalitu do útoku? Přece jen duo Sehnal – Čejka je dobře sehrané…

Zatím nedokážu říct, ale myslím, že nebudeme mít problémy, nějakou rivalitu neočekávám.

Co říkáte na raketový postup Blanska z kraje až do MSFL?

K tomu není co dodat. Je to překvapení.

Zůstanete v Blansku i po skončení sezony?

Ve fotbale se těžko něco předvídá, může přijít třeba zranění. Doufám, že tady zůstanu déle.