Těsně před začátkem nového ročníku byl Zdeněk Veselý jmenován novým předsedou FK Blansko. Hned po prvním kole musel řešit složitou situaci s přerušením Moravskoslezské fotbalové ligy a po jejím ukončení jej čeká další náročný úkol. Přípravit klub na těžkou sezonu, byť ještě neví, jakou soutěž bude áčko Blanska hrát.

Trenér staršího dorostu Blanska Zdeněk Veselý | Foto: Deník/Zdeněk Vlach

Aktuální situace ukončila MSFL. Jak se k tomuto rozhodnutí stavíte?

Rozhodnutí bereme jako skutečnost a jediné rozumné řešení. Současná situace v našem státě neumožňuje, aby se amatérské soutěže dohrály.

Co konec třetí ligy znamená pro vás jako předsedu, chystáte klub na novou sezonu?

Neznamená nic víc, než že jedna sezona skončila, byť poněkud dřív, než je obvyklé. A současně, že je třeba začít klub připravovat na sezonu následující.

Ve hře je stále postup do druhé ligy. Bude klub na případný postup připravený?

Tento týden jsme zahájili přípravu na nový ročník. Připravujeme ho, z pohledu A mužstva, v obou variantách. Základní úkol je pro obě varianty stejný – sehnat dostatek finančních prostředků pro hrazení nákladů klubu v nadcházející sezoně. A to bude v situaci, v jaké se nyní nachází naše země, úkol ještě o mnoho těžší, než to bylo v minulých letech.

Postup je zatím stále teoretický. Jak moc tato situace komplikuje přípravu na další ročník?

Situaci nám to komplikuje dost, protože nevíme, jestli získáme právo postoupit, či nikoli. Nevíme, kdy se to dozvíme, nevíme ani, kdy přesně začne nová sezona. Sedět se založenýma rukama a čekat, jak to dopadne, ale nemůžeme.

KRYŠTOF SEVERA