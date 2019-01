Vyškov - Zápasy fotbalistů Vyškova a Blanska mívají nádech derby. V lednovém termínu si souboj na vyškovském umělém trávníku správně podržel přípravný charakter. Otevřenou partii vyhráli domácí hokejovým skóre 6:3.

Zatímco pro třetiligové Vyškovany to byla již letošní čtvrtá herní prověrka, divizní Blanenští se k zápasu sešli poprvé. Přestože jim patřilo úvodních deset minut, postupně se prosadil rozehranější soupeř. Na těžkém terénu, na umělém trávníku ležela čerstvá tenká sněhová pokrývka, přesto zápas nabídl hodně zajímavých fotbalových momentů. Na obou stranách.

Do fotbalu nažhavení hosté měli na začátku míč po kontrolou víc. Dvakrát musel zasahoval jejich bývalý brankář ve vyškovské kleci David Juran, jedna střela těsně minula cíl. To prakticky první vážnější domácí výpad znamenal vedení. Nová posila s prvoligovou minulostí Michal Klesa (190 zápasů a 18 gólů za České Budějovice, Příbram a Bohemians) se proháčkoval až před Jurana a s přehledem ho obstřelil ke vzdálenější tyči. „Nemáme klasického hroťáka, a tak jsme ho udělali z Michala, který tam splnil to, co se po útočníkovi chce. Tedy, aby podržel balón a byl pořád v prostoru odkud se dávají góly,“ chválil nakonec autora hattricku trenér Jan Trousil.

MFK Vyškov – FK Blansko 6:3



Poločas: 3:1. Branky: 8., 35. a 50. Klesa, 27. Krejčí 65. M. Vintr, 73. Sečkář – 34. Burdov, 55. Šplíchal, 76. Chloupek. Rozhodčí: Popelák – Kolář, Marek. Diváků: 50. Hráno na UT ve Vyškově.

Vyškov: Juran – Hirsch, Sedlmayer, Krejčí, Sečkář - Prestige, Jeřábek, Lahodný, M. Vintr, Langer – Klesa. Střídali: Matocha, Němeček, Přerovský, Novotný, Rozehnal, Gyou. Trenér: Jan Trousil.

Blansko: Nešetřil – Minx, Huška, Šplíchal, Pačovský – Feik, Paděra, Urbančok, R. Souček ml., Burdov – Traore. Střídali: Záleský (br.), Tulaydan, Dvořák, Chloupek, Sedlo. Trenér: Tomáš Kolouch.

Od vedoucí branky už určovali ráz zápasu domácí hráči a vypracovali si víc šancí, než na šest gólů. Blanenští ani s narůstajícím skóre sympaticky neopustili od svého záměru hrát s třetiligovým soupeřem otevřenou partii. I oni mohli uspět více než třikrát. „Samozřejmě, kdyby šlo o body, tak bychom hráli jinak. Třeba důsledněji do bloku. Protože to bylo naše první přípravné utkání, brali jsme je spíš kondičně a chtěli jsme hrát aktivně. Z toho plynuly i obdržené branky. Většina padla po naší ztrátě míče a oni ze zatažené obrany chodili v přečíslení do brejků. Ale moc to rozebírat nebudeme, pro nás to byl užitečný kontakt s třetí ligou. Bylo vidět, že my hrajeme teprve první utkání a Vyškov už čtvrté,“ komentoval zápas blanenský kouč Tomáš Kolouch.

Ten do druhého poločasu provedl čtyři změny v sestavě, zatímco domácí Trousil nechal až do sedmdesáté minuty hrát základní sestavu. „Ty první tři zápasy byly hlavně o zkoušení a testu hráčů. Teď už jsme chtěli vidět, jak se projeví, když dostanou delší herní prostor. Ale to neznamená, že jsou to zrovna ti, co budou hrát ligu. A navíc, ani teď ještě nebudeme dělat nějaké závěry. Ale jsem spokojený. Přestože terén nebyl ideální, dokázali jsme se prosadit ofenzívou, kombinací a v zakončení. Bylo vidět, že fotbal kluky bavil. Dali jsme šest gólů jsme a minimálně stejný počet jsme ještě mohli přidat,“ zdůraznil Trousil.

V obou týmech se představily nové tváře. Ve vyškovském kromě zmíněných Jurana, Klesy i Afričané Prestige a Gyou, navrátilec Martin Hirsch a Jan Sedlmayer. S jejich výkony byl Trousil spokojený. Hostující Kolouch má přípravě dva vlastní dorostence, Radka Součka a Jakuba Pačovského, nováčkem je Ilia Burdov, do branky se vrátil David Záleský. „Ty čtyři změny se na začátku druhého poločasu hodně projevily. Než se kluci stačili dostat do hry, dostali jsme další branky. Ale i od toho je příprava. V hledáčku samozřejmě máme několik posil, ale většinu si chystáme až na léto. Teď dostanou prostor kluci, co hráli na podzim a chceme vyzkoušet některé mladé hráče. Ti rozdíloví borci jsou rozdělaní spíš na léto,“ naznačil „kádrovou“ strategii podzimního suveréna jihomoravské divize trenér Kolouch.